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Могут ли уволить с работы беженцев, выехавших за границу: детальное объяснение

Фото: могут ли уволить беженцев (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

С началом войны миллионам украинцев пришлось уехать за границу, покинув семьи, работу, дома. Но могут ли они быть уволены, если не будут выполнять в силу обстоятельств свои рабочие обязанности?

Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.

Так, в Кодексе законов о труде Украины (далее - КзОТ), ч. 4, ст. 40 говорится о том, что работника могут уволить за прогул "без уважительной причины".

Однако необходимость покинуть территорию страны с целью сохранения своей жизни и жизни семьи является уважительной причиной. Такие работники не подлежат автоматическому увольнению.

К тому же КЗоТ не предусмотрено, что работник обязан информировать работодателя о своем местонахождении и получении статуса беженца или признании его лицом, нуждающимся во временной защите.

Если с таким работником отсутствует связь, до выяснения причин и обстоятельств его отсутствия за ним сохранятся рабочее место и должность, трудовые отношения не прекращаются.

Будет ли оплачено отсутствие?

Предусмотрено, что время таких неявок (без объяснения причин) не засчитывается в стаж работы, который дает право на ежегодный отпуск, и в общем случае не подлежит оплате.

Если же специфика выполнения работы предполагает возможность ее осуществления удаленно, с помощью информационно-коммуникационных технологий, работодателю целесообразно принять решение о переводе работника на дистанционную работу.

В таком случае работа должна быть оплачена.

Уволить сотрудника, который может технически выполнять работу на расстоянии, не могут.

Ранее мы писали, чем отличается статус беженца от временного убежища.

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Беженцы