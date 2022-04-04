Чи можуть звільнити з роботи біженців, що виїхали за кордон: детальне пояснення

Так, в Кодексі законів про працю України (далі - КЗпП), ч. 4, ст. 40 йдеться про те, що робітника можуть звільнити за прогул "без поважної причини".

Проте необхідність покинути територію країни з метою збереження свого життя і життя родини являється поважною причиною. Такі працівники не підлягають автоматичному звільненню.

До того ж КЗпП не передбачено, що робітник зобов'язаний інформувати роботодавця про своє місцезнаходження та отримання статусу біженця або визнання його особою, яка потребує тимчасового захисту.

Якщо з таким працівником відсутній зв'язок, до з'ясування причин і обставин його відсутності за ним збережуться робоче місце і посада, трудові відносини не припиняються.

Чи буде оплачена відсутність?

Передбачено, що час таких неявок (без пояснення причин) не зараховується до стажу роботи, який дає право на щорічну відпустку, і в загальному випадку не підлягає оплаті.

Якщо ж специфіка виконання роботи передбачає можливість її здійснення віддалено, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, роботодавцю доцільно прийняти рішення про переведення працівника на дистанційну роботу.

В такому разі робота має бути оплачена.

Звільнити робітника, який може технічно виконувати роботу на відстані, не можуть.