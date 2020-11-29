Могут быть опасны для здоровья: ученые сделали заявление о картонных стаканчиках

Во всем мире продолжается движение в поддержку экологии. В последнее время люди все больше стали использовать бумажные стаканчики, так как считается, что они безопасны для здоровья человека и окружающего мира.

Однако новые исследования ученых из Индийского технологического института в Харагпуре показали, что стаканчики из бумаги отнюдь не являются такими безопасными, как это считалось ранее. Об этом сообщается в статье журнала Journal of Hazardous Materials.

Сотрудники технологического института провели эксперимент и налили ультрачистую воду в бумажные стаканчики. Жидкость находилась в емкостях не менее 15 минут. После этого ученые провели исследования, чтобы оценить уровень загрязнения воды. Оказалось, что в изначально чистой жидкости появились частицы микронного размера в большом количестве.

Как отмечают исследователи, при употреблении жидкости из бумажных стаканчиков не менее трех раз в день, в организм человека попадает около 75 тысяч частиц тяжелых металлов и других элементов, которые могут быть опасны для здоровья человека.

По словам специалистов, стаканчики "переносят" ионы тяжелых металлов, таких как палладий, хром и кадмий, и некоторые опасные соединения, используемые в гидрофобном покрытии. С помощью ионной хроматографии ученые смогли наблюдать процесс переноса ионов из защитного слоя в воду.

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