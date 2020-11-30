Могут быть ограничения: в метро Киева рассказали о работе во время локадуна

В метро Киева рассказали, что официальных уведомлений о введении карантина и новых требованиях они не получали. Но признали, что знают о том, что в правительстве рассматривают несколько вероятных сценариев ужесточения карантина.

Как рассказала заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон в комментарии для издания "Сегодня", метро столицы работает в обычном режиме.

"Пока мы не получали никаких документов о закрытии метрополитена из-за локдауна. Постановления с таким решением, пока нет. Метрополитен Киева работает в обычном режиме. Как только появиться такое решение – будем его выполнять"- отметила Макогон.

В Госпродпотребслужбе заявили, что комментировать нужно тот документ, который вступит в силу и ограничения в работе транспорта возможны.

"Все даты о введении локдауна должны быть согласованы с бизнесом и об этом должны быть заранее предупреждены все субъекты. Что же касается работы метрополитена, то если вводится локдаун, проводятся и ограничительные мероприятия по работе транспорта", - рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он добавил, что транспорт должен обеспечить работу всех стратегически важных предприятий города. Но после принятия решения об ужесточении карантина, власти будут решать, что именно будет работать – наземный транспорт или метро.

"Это не вопрос одного дня. Например, возможен вариант ограничения работы метрополитена в утренние и в вечерние часы, чтобы обеспечить жизнедеятельность города. Все это необходимо анализировать и принимать решение уже после того, как решение про введение локдауна будет принято на уровне правительства. Тогда оно будет обсуждаться на всех уровнях и со всеми ответственными организациями", - объяснил Рубан.

Стоит отметить, что мэр Киева Виталий Кличко выступил против закрытия метро при введении полного локдауна.

"Я буду настаивать, что при введении локдауна ни в коем случае нельзя останавливать работу метро и общественного транспорта. Все вводится для того, чтобы разорвать цепь распространения, но очень много людей задействованы в обеспечении жизнедеятельности города, и мы не можем остановить город вообще. Я говорю о водоснабжении, электроснабжении и так далее. Город — это живой организм", - заявил Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что тотальный карантин и остановка транспорта могут привести к нарушению карантинных правил.

Напомним, ранее мы писали о том, что в правительстве рассказали, как планируют поддержать украинцев во время локдауна.

А также рассказывали о том, что в Минздраве сообщили, что не планируют продлевать карантин выходного дня.