Локдаун в декабре: в правительстве рассказали, как собираются поддержать украинцев

Как правительство поддержит украинцев во время локдауна (Коллаж РБК-Украина)

Министр Немчинов назвал методы помощи украинцам во время локдауна

В Украине рассматривается два варианта введения более жесткого карантина. Первый – с 24 декабря по 15 января, а второй – с 7 декабря и до начала новогодних праздников. В правительстве на данный момент рассматривают варианты помощи украинцев, которые пострадают из-за введения трехнедельного локдауна.

Какими методами будут поддерживать украинцев, рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина". Он отметил, что сейчас правительство ждет итогов трехнедельного карантина выходного дня, после чего сможет дать оценку такому решению и определиться со следующими шагами. Однако отталкиваться специалисты будут исключительно от статистики заболевания COVID-19.

"Сейчас в Украине действует режим карантина выходного дня. Президент внес в Верховную Раду законопроект, который позволяет компенсировать потери, в первую очередь тех граждан, которые являются самозанятыми лицами и пострадали от таких введений. Прежде всего это сфера услуг и креативная индустрия, которые не работают. Кроме того, есть расширенная программа кредитования – 5, 7, 9, которая позволяет перекредитоваться, если есть обязательства. И уже сейчас при обращении в торгово-промышленную палату можно получить справку о том, что это форс-мажорные обстоятельства, и использовать этот аргумент в диалоге с арендодателями о том, как компенсировать налоги аренды имущества", - рассказал Немчинов.

Он добавил, что в самое ближайшее время все это можно будет сделать дистанционно, с помощью приложения "Дія". По словам Немчинова, украинцы смогут подать заявление и получить компенсацию в размере 8000 гривен. Так, государство готово поддержать всех, даже готовит план компенсации тем, кто не имеет официального трудоустройства.

"Сейчас этот проект подан как неотложный, я думаю, он будет проголосован народными депутатами на первом плановом сессионном заседании, и тогда мы сможем сообщить официально о механизме. Он должен быть максимально упрощенным – это наличие первого КВЭДа, который приходится под соответствующие ограничения, и регистрация на портале "Дія", - объяснил министр.

Он добавил, что ждет представителей малого и среднего бизнеса при введении полного локдауна.

"Рассматривается вариант введения "налоговых каникул", а также другие предложения. Посмотрим, как пройдут комитеты Верховной Рады, потому что Кабинет Министров может инициировать многие вещи, но мы все являемся заложниками государственного бюджета. Так как затраты в конце года растут и нужно иметь правильный подход, как их компенсировать. То есть для того, чтобы принять то или иное решение, надо его хорошо просчитать", - сообщил Олег Немчинов.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры рассказали о катастрофе в больницах Одессы.

А также рассказывали о том, что в Минздраве назвали новое условие для возможного локдауна.