Можуть бути обмеження: в метро Києва розповіли про роботу під час локадуну

В метро Києва розповіли, що офіційних повідомлень про введення карантину і нові вимоги вони не отримували. Але визнали, що знають про те, що в уряді розглядають кілька ймовірних сценаріїв посилення карантину.

Як розповіла заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон у коментарі для видання "Сьогодні", метро столиці працює у звичайному режимі.

"Поки ми не отримували жодних документів про закриття метрополітену через локдаун. Постанови з таким рішенням, поки немає. Метрополітен Києва працює у звичайному режимі. Як тільки з'явитися таке рішення – будемо його виконувати", - зазначила Макогон.

У Держспоживслужбі заявили, що коментувати треба той документ, який набере чинності та обмеження у роботі транспорту можливі.

"Всі дати про введення локдауну повинні бути погоджені з бізнесом і про це повинні бути заздалегідь попереджені всі суб'єкти. Що ж стосується роботи метрополітену, то якщо вводиться локдаун, проводяться й обмежувальні заходи щодо роботи транспорту", - розповів глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він додав, що транспорт повинен забезпечити роботу всіх стратегічно важливих підприємств міста. Але після прийняття рішення про посилення карантину, влада буде вирішувати, що саме буде працювати – наземний транспорт або метро.

"Це не питання одного дня. Наприклад, можливий варіант обмеження роботи метрополітену в ранкові та вечірні години, щоб забезпечити життєдіяльність міста. Все це необхідно аналізувати та приймати рішення вже після того, як рішення про введення локдауну буде прийнято на рівні уряду. Тоді воно буде обговорюватися на всіх рівнях і з усіма відповідальними організаціями", - пояснив Рубан.

Варто відзначити, що мер Києва Віталій Кличко виступив проти закриття метро при введенні повного локдауну.

"Я буду наполягати, що при введенні локдауну ні в якому разі не можна зупиняти роботу метро та громадського транспорту. Все вводиться для того, щоб розірвати ланцюг поширення, але дуже багато людей залучені у забезпеченні життєдіяльності міста, і ми не можемо зупинити місто взагалі. Я кажу про водопостачання, електропостачання і так далі. Місто — це живий організм", - заявив Кличко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він додав, що тотальний карантин і зупинка транспорту можуть призвести до порушення карантинних правил.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в уряді розповіли, як планують підтримати українців під час локдауну.

А також розповідали про те, що у МОЗ повідомили, що не планують продовжувати карантин вихідного дня.