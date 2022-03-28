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Могут ли мобилизовать, если не служил? Есть ответ на важный вопрос

Фото: Могут ли мобилизировать на войну тех, кто не служил ранее (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

3 марта 2022 года вышел Закон Верховной Рады "О мобилизации". В Украине объявлена и проводится общая мобилизация в течение 90 суток с дня вступления указа в силу.

В этом законе четко указывается, кто попадает под мобилизацию, кому повестку не отправят и каким образом проводят обучение. Могут ли мобилизовать тех, кто ранее не служил – читайте ниже.

Согласно этому закону предусмотрено 4 волны мобилизации. Она проводится на общих основаниях для всех слоев населения.

Первая очередь – бывшие военнослужащие до 40 лет, у которых есть боевой опыт и которые служили по контракту, или в одной из волн мобилизации.

Вторая очередь (идет сейчас) – военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Мобилизационный резерв – военнообязанные, которые окончили военные кафедры ВУЗов как офицеры запаса и которых не призывали во время предыдущих мобилизационных кампаний.

Общественный резерв – граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу. Их могут привлечь для комплектования ВСУ и других военных формирований исключительно в особый период.

Могут ли сразу отправить на передовую

Нет. Граждан, которые ранее не проходили службу, но были мобилизованы, в обязательном порядке отправляются в учебные центры ВСУ. Там они проходят соответствующую подготовку. И только после этого – отправляют в военные части.

В связи с военным положением в Украине, подготовка рядового и сержантского состава в учебных центрах проводится по сокращенным срокам (но без снижения качества обучения) – от 7 до 20 суток (зависит от специальности).

Направлять на передний край без навыков владения оружия и подготовки – запрещено.

Для того чтобы оперативно разобраться и принять меры, нужно назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили (0−800−500−410; 0−800−500−442; 044−454−44−99).

Напомним, ранее мы писали о том, кого точно не заберут в армию.

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