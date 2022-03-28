Чи можуть мобілізувати, якщо не служив? Є відповідь на важливе питання

Згідно з цим Законом передбачено 4 хвилі мобілізації. Вона проводиться на загальних підставах для всіх верств населення.

Перша черга - колишні військовослужбовці до 40 років, у яких є бойовий досвід і які служили за контрактом, або в одній з хвиль мобілізації.

Друга черга (йде зараз) - військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Мобілізаційний резерв - військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу і яких не закликали під час попередніх мобілізаційних кампаній.

Громадський резерв - громадяни, у яких немає вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу. Їх можуть залучити для комплектування ЗСУ та інших військових формувань виключно в особливий період.

Чи можуть відразу відправити на передову

Ні. Громадян, які раніше не проходили службу, але були мобілізовані, в обов'язковому порядку відправляються в навчальні центри ЗСУ. Там вони проходять відповідну підготовку. І тільки після цього - відправляють у військові частини.

У зв'язку з воєнним станом в Україні, підготовка рядового і сержантського складу в навчальних центрах проводиться за скороченими термінами (але без зниження якості навчання) – від 7 до 20 діб (залежить від спеціальності).

Направляти на передній край без навичок володіння зброї та підготовки - заборонено.

Для того, щоб оперативно розібратися і вжити заходів, потрібно назвати ПІБ мобілізованої особи та номер військової частини, в яку направили (0-800-500-410; 0-800-500-442; 044-454-44-99).