Могу треснуть, потом отмолю: Усик рассказал про защиту веры и Онуфрия (видео)

Александр Усик рассказал о своей встрече с митрополитом Онуфрием и поделился впечатлениями от общения с предстоятелем РПЦ. Украинский чемпион мира по боксу признался, что хотел получить от священнослужителя ответы на вопросы политического плана.

Об этом спортсмен сказал в интервью в проекте о христианстве и его связи со "светской" жизнью "Витражи: о вере в красках".

По мнению Усика, известного своей религиозностью, глава УПЦ Московского патриархата является "абсолютным чемпионом мира в своем деле, вне зависимости от весовой категории".

"Я так вам скажу - это номер один, если говорить по боксерским меркам, это pound for pound (термин, употребляемый в единоборствах в отношении бойца, который признан лучшим вне зависимости от весовой категории). Он для меня является таким человеком", - сказал Александр.

Усик добавил, что общался с Онуфрием много раз.

"Общался один на один, и мне очень симпатизирует его духовная сила. Ну, мне кажеться, что физически он тоже достаточно сильный", - отметил обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности.

Александр Усик назвал митрополита РПЦ Онуфрия "абсолютным чемпионом мира в своем деле" (Фото: скриншот)

Также Усик рассказал, что во время своей первой встречи с предстоятелем РПЦ "мы стали чуть-чуть все сильно политизированы". Во время диалога у Александра "проскакивала речь о политике", так как хотелось понять, как он ответит на такие вопросы.

"Как меня поразили его ответы, которые были настолько развернутыми, но там не было осуждения, там не было какой-то точки зрения - вот он должен был так сделать... То есть он не говорил точку зрения, которая должна быть. Он так так объяснил доходчиво, что я когда вышел, думаю: "Господи, дай, пожалуйста, в голове чтобы оно в правильно уложилось".

Также Усик признался, что готов ударить человека, который нападает на православную веру.

"Ее надо знать, чтобы ее защищать. Потому что будет очень много людей, которые будут провоцировать вас, будут спрашивать и говорить какие-то вещи, и все остальное. Во-первых ее надо знать - если вы ее знаете, тогда вы не будете спорить с глупцом. В битве с глухими слепцами нужно сделать шаг в сторону. Но я не монах, я не церковнослужитель, я обычный гражданин, обычный грешный православный. И если кто-то будет бранить мою веру, я могу ему треснуть. В прямом смысле. Я без сомнения это говорю, и мне много раз говорили, что ты согрешишь. Я говорю - отмолю", - заявил боксер-чемпион.

Видео: Александр Усик рассказал про митрополита РПЦ Онуфрия и защиту православной веры