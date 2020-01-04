Можу тріснути, потім відмолю: Усик розповів про захист віри та Онуфрія (відео)

Олександр Усик розповів про свою зустріч із митрополитом Онуфрієм та поділився враженнями від спілкування з предстоятелем РПЦ. Український чемпіон світу з боксу зізнався, що хотів отримати від священнослужителя відповіді на питання політичного плану.

Про це спортсмен сказав в інтерв'ю в проекті про християнство та його зв'язок зі "світським" життям "Вітражі: про віру в фарбах".

На думку Усика, ідомого своєю релігійністю, глава УПЦ Московського патріархату є "абсолютним чемпіоном світу у своїй справі, незалежно від вагової категорії".

"Я так вам скажу - це номер один, якщо говорити по боксерським міркам, це pound for pound (термін, що вживається в єдиноборствах щодо бійця, який визнаний найкращим незалежно від вагової категорії). Він для мене є такою людиною", - сказав Олександр.

Усик додав, що спілкувався з Онуфрієм багато разів.

"Спілкувався віч-на-віч, і мені дуже симпатизує його духовна сила. Ну, мені здається, що фізично він теж досить сильний", - зазначив володар чемпіонських поясів за всіма престижними версіями серед професійних боксерів сучасності.

Олександр Усик назвав митрополита РПЦ Онуфрія "абсолютним чемпіоном світу у своїй справі" (Фото: скріншот)

Також Усик розповів, що під час своєї першої зустрічі з предстоятелем РПЦ "ми стали трохи всі сильно політизовані". Під час діалогу у Олександра "проскакувала мова про політику", бо хотілося зрозуміти, як він відповість на такі питання.

"Як мене вразили його відповіді, які були настільки розгорнутими, але там не було осуду, там не було якоїсь точки зору - ось він повинен був так зробити... Тобто він не казав точку зору, яка повинна бути. Він так так дохідливо пояснив, що я коли вийшов, думаю: "Господи, дай, будь ласка, в голові щоб воно правильно вклалося".

Також Усик зізнався, що готовий вдарити людину, яка нападає на православну віру.

"Її треба знати, щоб її захищати. Тому що буде дуже багато людей, які будуть провокувати вас, питатимуть і говоритимуть якісь речі, і все інше. По-перше, її треба знати - якщо ви її знаєте, тоді ви не будете сперечатися з дурнем. У битві з глухими сліпцями потрібно зробити крок в сторону. Але я не монах, я не церковнослужитель, я звичайний громадянин, звичайний грішний православний. І якщо хтось буде лаяти мою віру, я можу йому тріснути. У прямому сенсі. Я без сумніву це кажу, і мені багато разів говорили, що ти згрішиш. Я кажу - відмолю", - заявив боксер-чемпіон.

Відео: Олександр Усик розповів про митрополита РПЦ Онуфрія і захист православної віри