Могли быть еще жертвы: Луговая раскрыла неизвестную правду нападения в поезде Мариуполь-Киев

Журналистка Анастасия Луговая стала жертвой нападения и попытки изнасилования в поезде Мариуполь-Киев два месяца назад. 28-летняя девушка тогда на всю страну показала свое обезображенное лицо. Теперь же Настя говорит, что она могла быть не единственной жертвой в ту ночь.

В интервью программе "Зірковий шлях", на канале "Украина", девушка поделилась страшными подробностями нападения.

Проснувшись среди ночи от того, что ее бьют, кроме испуга, рассказывает Настя, не испытывала ничего - даже боли. Зато начала искать возможность уберечь 7-летнего сына Захара, с которым они были в купе сами.

"Я на него навалилась, говорю: "Пожалуйста, он у меня больной очень, мы едем в Киев в больницу…" И пока я Захара успокаивала, он снял трусы перед Захаром... И он начал меня так за ногу трогать, начал меня целовать... Я сказала: "Пожалуйста, давайте не сейчас". И он так меня схватил: "Хочешь еще? Я могу еще сильнее дать". Я к нему развернулась, говорю: "Давайте, пожалуйста, выйдем. Только не при сыне", - поделилась воспоминаниями о той жуткой ночи Анастасия.

Когда нападающий отвел Настю в свое купе, где он тоже был один, она с ужасом увидела на столе нож, воткнутый в дыню. Женщина осознала - чтобы выжить, ей нужно молча выполнять его указания.

"Когда он снял простыню, я увидела, что нет эрекции. Я поняла, что он получал удовольствие от того, что бьет... он начал трогать меня за лицо... - рассказала журналистка и шокировала догадками, что той ночью она могла быть не единственной его жертвой. - Когда он завел меня в купе, у него два нижних сиденья были застелены. Он говорил, что пил с какой-то женщиной... у меня уже просто вопрос - где эта женщина, куда она делась?.. Я бы его посадила пожизненно... Я была не первая жертва точно. Но очень надеюсь, что последняя".

Хотя женщине и удалось сбежать, вспоминая ту жуткую ночь, Настя до сих пор не может заставить себя выплакаться. Благодаря огласке, рассказывает она, уволили всех работников того поезда. А самого нападающего до суда оставили под стражей и не отправили под домашний арест. Настя уверена - он действовал по схеме: "Как раз 3-4 ночи - это когда люди сильно спят. Он был безбилетником. То есть что угодно он со мной сделал, закрыл простынкой, вышел себе на станции - и все".

Кроме того, чтобы довести дело до конца, говорит Настя, сейчас она всячески пытается помочь сыну забыть весь ужас той ночи.

Напомним, что попытка изнасилования произошла в ночь с 31 июля на 1 августа. Анастасия проснулась от того, что ее били по голове. Потом неизвестный мужчина пытался склонить ее к интимной близости. Насте и ее сыну Захару удалось уловками и хитростью избежать жуткой развязки.

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