Предлагали взятку: новые детали нападения на женщину в поезде Мариуполь-Киев

Нападение на девушку в поезде Мариуполь-Киев (коллаж: РБК-Украина)

Сотрудники "Укрзализныци" отговаривали пострадавшую вызывать полицию

Нападение на девушку в поезде Мариуполь-Киев в "Укрзализныце" хотели "замять". Сотрудники пытались отговорить девушку вызывать полицейских, предлагая дать взятку. Как оказалось, преступник был безбилетником и ехал в поезде "зайцем". Работники железной дороги хотели "замять" дело и отпустить преступника, чтобы не потерять рабочее место.

Как рассказала пострадавшая в комментарии "5 каналу", проводники поезда намеренно не вызвали полицию и предлагали ей деньги, чтобы она не обращалась в полицию.

"Помогли нам в соседнем вагоне. Там проводник. Она вызвала начальника поезда, и уже, когда он пришел, со мной поговорил, они его задержали. Никто не вышел на помощь, никто не помог. Хотя потом, по словам проводника нашего вагона, она слышала, что кто-то кричит, но не поняла кто", - рассказала Анастасия.

Супруг пострадавшей также подтвердил, что мужчина ехал на поезде без билета. Он также отметил, что работники поезда просто боялись за свое рабочее место, учитывая то, что они сами преступили закон.

"Как потом оказалось, он ехал в этом поезде "зайцем". Это подтвердило то, что еще проводники не хотели, не вызывали полицию. Полиция была вызвана мной. Проводники говорили ей: "Не вызывай полицию, пожалуйста. Он готов заплатить". Настя сказала: "Нет, я никаких средств от него не приму. Только правосудие. А проводники сказали: "Тогда мы готовы заплатить все, что у нас есть". Назвали какую-то определенную сумму. Они, в принципе, предложили взятку для того, чтобы она не доводила это дело до суда. Потому что, говорили, "нас уволят с работы", - отметил Владимир.

Напомним, что инцидент произошел в ночном поезде Мариуполь-Киев с 31 июля на 1 августа. Женщина проснулась от ударов по голове со стороны незнакомого мужчины, который впоследствии пытался ее принудить к интимной близости.

Стоит отметить, что подозреваемого в нападении на женщину в поезде взяли под стражу.

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