Могли бути ще жертви: Лугова розкрила невідому правду нападу в поїзді Маріуполь-Київ

Журналістка Анастасія Лугова стала жертвою нападу і спроби зґвалтування в поїзді Маріуполь-Київ два місяці тому. 28-річна дівчина тоді на всю країну показала своє спотворене обличчя. Тепер же Настя каже, що вона могла бути не єдиною жертвою в ту ніч.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", на каналі "Україна", дівчина поділилася страшними подробицями нападу.

Прокинувшись серед ночі від того, що її б'ють, крім переляку, розповідає Настя, не відчувала нічого - навіть болю. Зате почала шукати можливість уберегти 7-річного сина Захара, з яким вони були в купе одні.

"Я на нього навалилася, кажу: "Будь ласка, він у мене дуже хворий, ми їдемо до Києва в лікарню..." І поки я Захара заспокоювала, він зняв труси перед Захаром... І він почав мене за ногу чіпати, почав мене цілувати... Я сказала: "Будь ласка, давайте не зараз". І він схопив мене: "Хочеш ще? Я можу ще сильніше дати". Я до нього розгорнулася, кажу: "Давайте, будь ласка, вийдемо. Тільки не при синові", - поділилася спогадами про ту моторошну ніч Анастасія.

Коли нападник відвів Настю в своє купе, де він теж був один, вона з жахом побачила на столі ніж, встромлений в диню. Жінка усвідомила - щоб вижити, їй потрібно мовчки виконувати його вказівки.

"Коли він зняв простирадло, я побачила, що немає ерекції. Я зрозуміла, що він отримував задоволення від того, що б'є... він почав чіпати мене за обличчя... - розповіла журналістка і шокувала здогадами, що тієї ночі вона могла бути не єдиною його жертвою. - Коли він завів мене в купе, у нього два нижніх сидіння були застелені. Він говорив, що пив з якоюсь жінкою... у мене вже просто питання - де ця жінка, куди вона ділася?.. Я б його посадила довічно... Я була не перша жертва точно. Але дуже сподіваюся, що остання".

Хоча жінці вдалося втекти, згадуючи ту страшну ніч, Настя досі не може змусити себе виплакатися. Завдяки розголосу, розповідає вона, звільнили всіх працівників того поїзда. А самого нападника до суду залишили під вартою і не відправили під домашній арешт. Настя впевнена - він діяв за схемою: "Як раз 3-4 ночі - це коли люди сильно сплять. Він був без квитка. Тобто що завгодно він зі мною зробив, закрив простирадлом, вийшов собі на станції - і все".

Крім того, щоб довести справу до кінця, каже Настя, зараз вона всіляко намагається допомогти синові забути весь жах тієї ночі.

Нагадаємо, що спроба зґвалтування сталася в ніч з 31 липня на 1 серпня. Анастасія прокинулася від того, що її били по голові. Потім невідомий чоловік намагався схилити її до інтимної близькості. Насті і її синові Захару вдалося хитрощами уникнути страшної розв'язки.

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