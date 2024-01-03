Не могла сходити в туалет 10 днів: у Києві врятували дівчину зі складною патологією

У Києві хірурги провели унікальну операцію 16-річній Тетяні зі складною патологією товстої кишки.Дівчина не могла сходити в туалет 7-10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку лікарні "Охматдит".

Коли з'явились проблеми зі здоров'ям

Сімʼя із Львівської області, у дитини тривалий час був утруднений акт дефекації. Могла не ходити в туалет протягом 7-10 днів. Дівчина неодноразово проходила курси консервативного лікування, без позитивного результату.

Коли дівчинка потрапила до "Охматдит" їй зробили усі необхідні обстеження та поставили діагноз - ідіопатичний мегаректум, синдром Пайра. Тому лікарі запропонували хірургічний метод лікування.

Як пройшла операція

Фахівці провели дитині унікальну операцію. Дівчинці зробили лапароскопічно геміколектомію із накладанням апаратного кишкового анастомозу. Тобто, провели втручання без жодного додаткового розрізу.

Операція пройшла успішно. 16-річна Тетяна вже виписана додому.

"У дитини скарг немає, є самостійні випорожнення. Ми задоволені успішно проведеною операцією та таким результатом!" - наголосив медичний директор з хірургічної роботи Центру дитячої медицини Богдан Мальований.

Медики зазначили, що існують певні труднощі в діагностиці даного захворювання, які призводять до того, що люди з хворобою Пайра тривалий час лікуються з діагнозами різних захворювань органів черевної порожнини і зачеревного простору.

Вчасне діагностування вроджених вад шлунково-кишкового тракту дає можливість уникнути ускладнень і призначити адекватне оперативне та терапевтичне лікування.

У Києві врятували дівчину з важкою патологією (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)