Не могла сходить в туалет 10 дней: в Киеве спасли девушку со сложной патологией

В Киеве хирурги провели уникальную операцию 16-летней Татьяне со сложной патологией толстой кишки. Девушка не могла сходить в туалет 7-10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -страницу больницы "Охматдет".

Когда появились проблемы со здоровьем

Семья из Львовской области, у ребенка долгое время был затруднен акт дефекации. Могла не ходить в туалет в течение 7-10 дней. Девушка неоднократно проходила курсы консервативного лечения без положительного результата.

Когда девочка попала в "Охматдет", ей сделали все необходимые обследования и поставили диагноз - идиопатический мегаректум, синдром Пайра. Потому врачи предложили хирургический метод лечения.

Как прошла операция

Специалисты провели ребенку уникальную операцию. Девочке сделали лапароскопическую гемиколлектомию с наложением аппаратного кишечного анастомоза. То есть, провели вмешательство без дополнительного разреза.

Операция прошла удачно. 16-летняя Татьяна уже выписана домой.

"У ребенка жалоб нет, есть самостоятельные стулы. Мы довольны успешно проведенной операцией и таким результатом!" - отметил медицинский директор по хирургической работе Центра детской медицины Богдан Малеваный.

Медики отметили, что существуют определенные трудности в диагностике данного заболевания, приводящие к тому, что люди с болезнью Пайра длительно лечатся с диагнозами различных заболеваний органов брюшной полости и брюшного пространства.

Своевременная диагностика врожденных пороков желудочно-кишечного тракта позволяет избежать осложнений и назначить адекватное оперативное и терапевтическое лечение.

В Киеве спасли девушку с тяжелой патологией (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)