Могла погибнуть: туристка серьезно травмировала ногу в Карпатах, фото

В Карпатах туристка серьезно травмировала ногу (фото: twitter.com/CarpathianLand)

Спасатели с носилками спустили пострадавшую с горы

Во Львовской области в городе Сколе спасатели помогли пострадавшей туристке спуститься с наивысшей горной вершины в Сколевских Бескидах - Парашки. Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"15 августа в 18:18 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Сколе, спускаясь с горы Парашка, женщина, 1993 года рождения, жительница города Самбор травмировала левую ногу и не может самостоятельно спуститься", - указано в сообщении.

К месту происшествия были немедленно направлены спасатели Славской поисково-спасательной части отряда технической службы. Потерпевшую перенесли с помощью ручных ниш и передали работникам скорой помощи.

По поводу названия горы существует легенда, которая гласит, что гора названа в честь Параски - дочери (по другой версии - жены) князя Святослава Владимировича, сына Владимира Великого, которая была убита на этой горе дружинниками Святополка Окаянного в 1015 году. Этому событию предшествовала битва Святослава и Святополка вблизи города Сколе.

Склоны покрыты хвойными лесами (ель, пихта) с примесью бука, березы. Травяной покров представлен многочисленными видами редких растений, часть из которых занесена в Красную книгу Украины.

В Карпатах туристка серьезно травмировала ногу (фото:lv.dsns.gov.ua)

Напомним, что в Карпатах погиб известный киевский нейрохирург. Ему стало плохо после восхождения на гору.

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