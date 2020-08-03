Туристов в Карпатах просят заполнять онлайн-форму до похода в горы

Фото: спасатели в Карпатах (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спасатели просят предупреждать их заранее о походах в горы

Украинских туристов в Карпатах просят предупреждать спасателей о запланированных походах в горы. Для этого достаточно заполнить онлайн-форму.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

В частности, информировать поисково-спасательные подразделения ГСЧС о запланированном походе по горной местности следует для упрощения возможных поисковых работ, если туристы заблудятся. Для этого можно воспользоваться онлайн-формой, и такую возможность предоставляют управления ГСЧС в четырех областях:

Напомним, на прошлой неделе из-за непогоды в Карпатах на горе Говерла застряла группа из 13 туристов, попав под сильный ливень; среди них были шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет.

В течение дня туристов эвакуировали в урочище Козьмещик.

С сегодняшнего дня "Укрзализныця" запустила поезд в Карпаты по маршруту Киев-Рахов. Из столицы поезд отправляется по нечетным дням, из Рахова - по четным. Билеты были в продаже уже с прошлой недели. Для посадки в поезд необходимо надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг. Пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.