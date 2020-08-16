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Могла загинути: туристка серйозно травмувала ногу в Карпатах, фото

Неділя 16 серпня 2020 14:35
Могла загинути: туристка серйозно травмувала ногу в Карпатах, фото
У Карпатах туристка серйозно травмувала ногу (фото: twitter.com/CarpathianLand)
Автор: Дарья Русина

Рятувальники з носилками спустили постраждалу з гори

У Львівській області в місті Сколе рятувальники допомогли постраждалій туристці спуститися з найвищої гірської вершини Сколівських Бескидів - Парашки. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"15 серпня в 18:18 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в Сколе, спускаючись з гори Парашка, жінка, 1993 року народження, жителька міста Самбір травмувала ліву ногу і не може самостійно спуститися", - зазначено в повідомленні.

До місця події були негайно направлені рятувальники Славської пошуково-рятувальної частини технічної служби. Потерпілу перенесли за допомогою ручних ніш та передали працівникам швидкої допомоги.

З приводу назви гори існує легенда, яка свідчить, що гора названа на честь Параски - дочки (за іншою версією - дружини) князя Святослава Володимировича, сина Володимира Великого, яка була вбита на цій горі дружинниками Святополка Окаянного у 1015 році. Цій події передувала битва Святослава і Святополка поблизу міста Сколе.

Схили покриті хвойними лісами (ялина, ялиця) з домішками бука, берези. Трав'яний покрив представлений численними видами рідкісних рослин, частина з яких занесена в Червону книгу України.

Могла загинути: туристка серйозно травмувала ногу в Карпатах, фотоВ Карпатах туристка серйозно травмувала ногу (фото:lv.dsns.gov.ua)

Могла загинути: туристка серйозно травмувала ногу в Карпатах, фотоНагадаємо, що у Карпатах загинув відомий київський нейрохірург. Йому стало погано після сходження на гору.

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А також про те, що туристів в Карпатах просять заповнити онлайн-форму до походу в гори.

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