Не могла дихати та була на ШВЛ: у Львові в дівчинки на язиці виявили небезпечну кісту

В якому стані була дівчинка

Вероніка з Тернопільської області, вона народилася передчасно - на 37-му тижні вагітності. Перші три тижні життя дівчинка була цілком здоровою. Однак, потім раптом виникли хрипи та ускладнене дихання.

Тернопільські лікарі діагностували немовляті пневмонію і почали відповідне лікування. Проте Вероніці лише гіршало - стало складно ковтати та дихати.

Лікарі зробили КТ і виявили, що на корені язика дитини утворилася велика кіста - розміром 1 см 3 мм. Вона поступово росла, а це - ризик для життя.

Лікарі зазначили, що у будь-який момент дитина могла задихнутися. Тому потрібно було негайно видаляти новоутвір.

У Львові лікарі врятували двомісячну дитину з небезпечною кістою на язиці (фото: facebook.com/people/Дитяча-Лікарня-Святого-Миколая)

Як видалили кісту

Лікарі провели Вероніці бронхоскопію. Поступово набряк горла почав збільшуватись - дівчинці ставало все важче дихати. Лікарям довелося ввести інтубаційну трубку, підключити крихітку до апарату штучної вентиляції легень та ввести у стан медикаментозної коми.

Перш ніж виконати термінову операцію з видалення кісти, лікарям довелося провести Вероніці переливання крові - через низький рівень гемоглобіну.

Задля порятунку дитини спеціалісти об’єднали свої зусилля з колегами лікарні Святого Пантелеймона. Адже це доволі складне втручання - маленьке дитя і відповідно надто мале операційне поле.

В результаті лікарі успішно видалили новоутвір та розблокували дихальні шляхи немовляти.

Зараз дівчинка вже повністю одужала і повернулася з батьками додому.

У Львові лікарі врятували двомісячну дитину з небезпечною кістою на язиці (фото: facebook.com/people/Дитяча-Лікарня-Святого-Миколая)