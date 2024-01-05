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Могла в будь-який момент померти: у Києві в жінки виявили 12-сантиметрову кісту біля серця

У Києві лікарі виявили в жінки 12-сантиметрову кісту біля серця (фото: facebook.com/Amosov.Institute)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в дівчини випадково виявили велику 12-сентиметрову кісту у грудній клітці біля серця. Небезпечний новоутвір міг вбити пацієнтку будь-якої хвилини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова.

Як виявили утворення

Зокрема, все почалося з того, що дівчини, на ім'я Яна почав боліти шлунок. Також була задишка навіть під час невеликого навантаження, а ще кашель, проте вона не придавала цьому особливого значення. Вона тоді думала, що це ускладнення після коронавірусу, яким перехворіла у 2021 році.

Однак, під час ультразвукової діагностики у нирці було виявлено кісту. Тоді вона вирішила зробити комп’ютерну томографію черевної порожнини. Саме тоді й було виявлено новоутворення у середостінні.

Яна пригадала, що причиною новоутворення міг стати один нещасливий випадок з її життя. У пʼятирічному віці вона випадково, граючись з дітьми, випала із другого поверху. На щастя, важких травм вдалося тоді уникнути, а от забиття могло спровокувати дану хворобу.

Як допомогли дівчині

Після додаткових досліджень лікарі майстерно провели лапароскопічну операцію і вже на 5 день Яну було виписали додому.

Лікарі зазначили, що діагностика органів та систем організму виконується на найсучаснішому медичному обладнанні. Пріоритетними є інструментальні дослідження серця та магістральних судин - МРТ-серця, КТ-серця, КТ-аортографія.

У Києві лікарі виявили в жінки 12-сантиметрову кісту біля серця (фото: facebook.com/Amosov.Institute)

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серцелікарікіста