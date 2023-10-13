Могилевська зі сльозами на очах виконала прохання Ніни Матвієнко, озвучене на їхній останній зустрічі

Яке прохання виконала співачка

Могилевська поділилася, що Ніна Митрофанівна на їхній останній зустрічі написала їй щемливого вірша та порадила зачитати ці рядки на моновиставі "Я вдома".

Зокрема, день прощання з артисткою припав на гастролі Наталії Могилевської з виставою, тому вона не змогла особисто провести зірку в останню путь. Проте в той же вечір співачка вшанувала її памʼять перед глядачами.

"Це велика втрата для української культури та музики. На нашій останній зустрічі я попросила вірш. Ніна Митрофанівна подарувала мені його і сказала: "Наталочко, цей вірш дуже гарно буде у твоїй виставі "Я вдома", - пригадала Могилевська.

Виконавиця на своїй моновиставі вшанувала пам'ять покійної артистка. Могилевська зі сльозами на очах прочитала вірш та зазначила, що відтепер кожного разу зачитуватиме щемливі рядки.

"Коли закінчиться війна/ Я розцілую всі ікони/ Присяду в хаті край вікна/ І буду слухати майські дзвони/ І буду гладити лице/ Сльоза покотиться - піймаю/ І кожен клаптик чебрецем/ В душі своїй повистеляю", - йдеться в вірші.

Ці рядки зі збірки Галини Потопляк відгукувалися в серці артистки. У поезії йдеться про українців, які переможуть в війні.

Що насторожило

Співачка після смерті Ніни Матвієнко зізналася, що під час останньої їхньої зустрічі передчувала "щось серйозне". До того ж вона навіть запропонувала колезі допомогу лікарів, але та відмовилася.

"Я хочу подякувати Вам за цілий пласт української культури. Завдяки вашому таланту, ніжності, жіночності Ви могли подарувати Україні таке красиве та ніжне обличчя через ваші пісні. Завжди жива, завжди прекрасна", - сказала співачка.