UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Могилевська вперше назвала ім'я коханого: відео зізнання співачки

Фото: Наталія Могилевська (showbiz.24tv)
Автор: Володимир Костирін

Наталія Могилевська у найромантичніше свято - День Святого Валентина 14 лютого - порадувала шанувальників відвертим зізнанням про свого коханого, розкривши ім'я своєї другої половинки.

Про це знаменита українська співачка розповіла в ефірі на телемарафоні "Єдині новини".

Зірка з усмішкою зазначила, що для неї з обранцем сьогодні - подвійне свято.

"Я буду відзначати День Валентина. Свою нову пісню "Любила" я присвятила усім закоханим під час війни, і я одна з них. Моє серце відкрилося неймовірній любові, дуже красивій, і його звуть Валентин! Тому у нас подвійне свято!" - зізналася Наталя.

Відео: Наталія Могилевська розповіла про свого коханого

Подробиці від артистки про коханого для багатьох фанів стали справді несподіванкою, адже раніше у багатьох інтерв'ю Могилевська розповідала, що довго була самотньою.

Наразі співачка додає, що саме під час повномасштабної війни РФ проти України доля внесла корективи в особисте життя та подарувала їй коханого.

Наталія Могилевська (фото: прес-служба співачки)

Також до Дня Закоханих Могилевська презентувала шанувальникам прем'єру - власний хіт 2000-х "Любила", але виконаний в оновленому варіанті вже українською мовою.

"Цю пісню було представлено слухачам ще у 2008 році. Сьогодні я вирішила, що хочу дати їй продовження жити. Для когось це зовсім нова пісня", - сказала артистка.

Наталія Могилевська (фото: прес-служба співачки)

Наталя уточнила, що переклала пісню для вистави "Дочки", оскільки спектакль "переповнений любов'ю, бажанням стати мамою".

"Мені хотілося, щоб ця пісня співалася у фіналі вистави. Там дуже красиві слова…Той переклад я зробила за 15 хвилин самостійно", - розповіла Могилевська.

Відео: Могилевська представила хіт "Любила", перекладений українською мовою

Нагадаємо, раніше Могилевська, говорячи про свого коханого, зазначала, що живе з ним разом, і пара разом об'їхала всю Україну.

А також перед цим виконавиця розповідала, як разом із сусідами намагалася збити дрон-камікадзе, що літав над її домом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуНаталя Могилевська