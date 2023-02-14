Могилевская впервые назвала имя любимого: видео признания певицы

Звезда с улыбкой отметила, что для нее с избранником сегодня - двойной праздник.

"Я буду отмечать День Валентина. Свою новую песню "Любила" я посвятила всем влюбленным во время войны, и я одна из них. Мое сердце открылось невероятной любви, очень красивой, и его зовут Валентин! Поэтому у нас двойной праздник!" - призналась Наталья.

Видео: Наталья Могилевская рассказала о своем любимом

Подробности от артистки о возлюбленном для многих фанов стали действительно неожиданностью, ведь прежде во многих интервью Могилевская рассказывала, что долго была одинокой.

Сейчас певица добавляет, что именно во время полномасштабной войны РФ против Украины судьба внесла коррективы в личную жизнь и подарила ей любимого.

Наталья Могилевская (фото: пресс-служба певицы)

Также ко Дню Влюбленных Могилевская представила поклонникам премьеру - собственный хит 2000-х "Любила", но исполненный в обновленном варианте уже на украинском языке.

"Эта песня была представлена слушателям еще в 2008 году. Сегодня я решила, что хочу дать ей продолжение жить. Для кого-то это совсем новая песня", - сказала артистка.

Наталья Могилевская (фото: пресс-служба певицы)

Наталья уточнила, что перевела песню для спектакля "Дочки", так как он "переполнен любовью, желанием стать мамой".

"Мне хотелось, чтобы эта песня пелась в финале спектакля. Там очень красивые слова… Этот перевод я сделала за 15 минут самостоятельно", - рассказала Могилевская.

Видео: Могилевская представила хит "Любила", переведенный на украинский язык