Могилевська поділилася результатами свого схуднення та показала фото: "Дуже важко триматись"

Співачка Наталія Могилевська продовжує участь у марафоні зі схуднення, про що розповідала у своїх соцмережах. Артистка поділилася першими результатами, а також показала себе на свіжому фото.

Як виконавиця коментує роботу над ссобою та які компоненти додала до раціону, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram

Могилевська розповіла про схуднення

"Я закінчила приймання трав, виходжу з голодування. Мінус 2,3 кг. Я задоволена, але очікувала більшого. Переходжу на соки. Цей момент завжди найважчий. Бо як розвʼязуєш пасок - мені,особисто важко. Я із тих людей, кому або все, або нічого. А коли є велика родина, купа їжі вдома - дуже важко триматись", - зізналася зірка української сцени. Також вона показала кадр, на якому тримала у руках склянку з соком.

Зірка показазала себе після результатів схуднення (Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"За перший день свого марафону я схудла на 1,5 кг, але дивно, що на другий день набрала + 100 грамів. Це притому, що крім 2,5 літри трав, я нічого не вживала. Зі мною таке вперше", - висловлювалася знаменитість про початок марафону.

Могилевська ділиться своїми успіхами у схудненні (Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Реакція мережі

Тим часом шанувальники у коментарях під постом висловили Наталі слова захоплення та похвалили її за докладені зусилля. Дехто з юзерів зауважив, що співачка помітно змінилася за останній час, а інші, навпаки, побачили у подібному не надто корисний сценарій. Ось деякі їхгі коментарі:

"Красива і витончена! Я навіть не знала, що стільки зусиль треба, щоб тримати форму. Ви така гарна від природи, пані Наталія!"

"Ви дуже змінилися, я ще Вас пам'ятаю з "Лимоновый фонарь", і так радію за Вас, така сильна дівчинка нарешті знайшла своє щастя"

"Не розумію. Як на мене, треба завжди тримати себе в руках, а не впадати в крайнощі"

"Не знаю, як на мене, ви чудово виглядаєте. Але головне, щоб Вам було комфортно в своєму тілі"

"Дуже боляче, що таку дурню пропагуєте в люди. А потім дівчата і жінки не вміють любити своє тіло і приймати себе такими як вони є, а не ідеалом, навʼязаним соціумом".

Що відомо про особисте життя Могилевської

У минулому артистка мала два шлюби: перший був з українським бізнесменом Дмитром Чалим, другий - з бізнесменом Єгором Долініним.

Минулого року зірка підтвердила, що перебуває у стосунках із чоловіком на ім'я Валентин. Наприкінці 2023 року вона повідомила, що разом з обранцем удочерила двох дівчаток: 10-річну Софію та 2-річну Мішель.

Співачка з названими донечками (Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)