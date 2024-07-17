Могилевская поделилась результатами своего похудения и показала фото: "Очень тяжело держаться"

Певица Наталья Могилевская продолжает участие в марафоне по похудению, о чем рассказывала в своих соцсетях. Артистка поделилась первыми результатами, а также показала себя на новом фото.

Как исполнительница комментирует работу над собой и какие компоненты добавила в рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Могилевская рассказала о похудении

"Я закончила прием трав, выхожу из голодания. Минус 2,3 кг. Я довольна, но ожидала большего. Перехожу на соки. Этот момент всегда самый тяжелый. Потому как развязываешь ремень - мне лично тяжело. Я из тех людей, кому или все или ничего. А когда есть большая семья, куча еды дома - очень тяжело держаться", - призналась звезда украинской сцены. Также она показала кадр, на котором держала в руках стакан с соком.

Звезда показала себя после похудения (Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"За первый день своего марафона я похудела на 1,5 кг, но удивительно, что на второй день набрала + 100 граммов. Это притом что кроме 2,5 литра трав я ничего не употребляла. Со мной такое впервые", - высказывалась знаменитость о начале марафона.

Могилевская делится своими успехами в похудении (Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Реакция сети

Тем временем поклонники в комментариях под постом выразили Наталье слова восхищения и похвалили ее за прилагаемые усилия. Некоторые пользователи заметили, что певица заметно изменилась за последнее время, а другие, наоборот, увидели в подобном не слишком полезный сценарий. Вот некоторые их комментарии:

"Красивая и утонченная! Я даже не знала, что столько усилий надо, чтобы держать форму. Вы так хороши от природы, Наталья!"

"Вы очень изменились, я еще Вас помню с "Лимоновый фонарь", и так радуюсь за Вас, такая сильная девочка наконец-то нашла свое счастье"

"Не понимаю. По-моему, надо всегда держать себя в руках, а не впадать в крайности"

"Не знаю, по-моему, вы прекрасно выглядите. Но главное, чтобы Вам было комфортно в своем теле"

"Очень больно, что такую дуристику пропагандируете в люди. А потом девушки и женщины не умеют любить свое тело и принимать себя такими, как они есть, а не идеалом навязанным социумом".

Что известно о личной жизни Могилевской

В прошлом у артистки были два брака: первый был с украинским бизнесменом Дмитрием Чалым, второй - с бизнесменом Егором Долининым.

В прошлом году звезда подтвердила, что находится в отношениях с мужчиной по имени Валентин. В конце 2023 года она сообщила, что вместе с избранником удочерила двух девочек: 10-летнюю Софию и 2-летнюю Мишель.

Певица с приемными дочками (Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)