Могилевська переспівала свій хіт "Полюби мене такой" українською (відео)

Точно невідомо, чи планувала виконавиця заздалегідь цю частину свого виступу, але переклад її знаменитого хіта став несподіванкою для всіх присутніх.

Співачка вирішила виконати пісню а капела, акомпануючи собі тільки на гітарі.

Могилевська присіла поруч із гітаристом, який грав лише кілька акордів. Як зізналася сама артистка, вона зазвичай пише свої пісні за однією і тією ж схемою, використовуючи один акорд для побудови мелодії.

Щойно зірка почала виконувати перекладену версію пісні, публіка відреагувала бурхливими оваціями та захопленням.

Новий варіант приспіву "Полюби меня такой" в українському виконанні прозвучав по-новому, зберігши емоційну глибину оригіналу, але отримавши свіжий відтінок завдяки перекладу та акустичному супроводу:

Покохай мене таку, покохай мене таку,

Покохай мене таку, якою я є.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Наталія Могилевська переклала українською ще одну пісню. У 2023 році вона презентувала оновлену версію хіта "Любила", що стало продовженням її прагнення адаптувати творчість до нових реалій і підтримати українську культуру.