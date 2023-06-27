"Моє терпіння закінчується": Злата Огнєвіч поскаржилась на нового нав'язливого фаната

Відома українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про нового прихильника, який переслідує її. Зірка заявила, що скоро буде вирішувати ситуацію більш кардинально.

Про інцидент вона розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Що розповіла співачка

Злата Огнєвіч поскаржилась на нового нав'язливого фаната, який знайшов її номер і вже неодноразово телефонував. Переслідувач надзвонює й консьєржу будинку, в якому мешкає артистка.

Нещодавно зірка виставляла сторіс з поїзда, де розповідала, що їде в Україну. Після чого, невідомий чоловік дзвонив співачці й хотів замовити їй таксі, щоб відвезти додому. Також він випитував інформацію про вагон, в якому поверталася виконавиця.

"Я не в шоці, я вже звикла, таких людей багато. Поки що нічого не роблю з цим, оскільки він не агресивний, але він надзвонює до мого будинку консьєржу і питає, коли я повернуся і чи вдома я. У мене ще трохи побуде терпіння, а потім воно закінчиться і будуть дії щодо нього", - сказала артистка.

Злата Огнєвіч додала: "Може, депутати колись стануть на захист українських жінок? Я знаю, що така історія не тільки в мене. Є набагато гірші випадки, але терпіння моє закінчується".

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Це вже не перший випадок

Додамо, що це вже не перший випадок, коли співачка скаржиться на переслідування незнайомців.

Співачка розповідала, що за нею гнався переслідувач, коли вона на таксі прямувала до студії звукозапису. Невідомий чоловік погрожував вбити співачку, якщо ще раз побачить по ТБ.

Вона додала, що чоловік її переслідує вже понад три роки.

Тоді правоохоронці у Києві менш ніж за добу затримали чоловіка, який не один рік погрожував співачці вбивством. Йому вручили підозру.