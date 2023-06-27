"Мое терпение заканчивается": Злата Огневич пожаловалась на нового навязчивого фаната

Известная украинская певица Злата Огневич рассказала о новом поклоннике, который преследует ее. Звезда заявила, что скоро будет разрешать ситуацию более кардинально.

Об инциденте она рассказала на своей странице в Instagram .

Что рассказала певица

Злата Огневич пожаловалась на нового навязчивого фаната, который нашел ее номер и уже не раз звонил по телефону. Преследователь названивает и консьержу дома, в котором проживает артистка.

Недавно звезда выставляла сторис из поезда, где рассказывала, что едет в Украину. После чего неизвестный мужчина звонил певице и хотел заказать ей такси, чтобы отвезти домой. Также он выспрашивал информацию о вагоне, в котором возвращалась исполнительница.

"Я не в шоке, я уже привыкла, таких людей много. Пока ничего не делаю с этим, поскольку он не агрессивен, но он названивает в мой дом консьержу и спрашивает, когда я вернусь и дома ли я.У меня еще немного побудет терпение, а потом оно закончится и будут действия относительно его", - сказала артистка.

Злата Огневич добавила: "Может, депутаты когда-нибудь станут в защиту украинских женщин? Я знаю, что такая история не только у меня. Есть гораздо худшие случаи, но терпение мое кончается".

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Это уже не первый случай

Добавим, что это уже не первый случай, когда певица жалуется на преследование незнакомцев.

Певица рассказывала, что за ней гнался преследователь, когда она на такси направлялась в студию звукозаписи. Неизвестный мужчина угрожал убить певицу, если еще раз увидит по ТВ.

Она добавила, что мужчина ее преследует уже более трех лет.

Тогда правоохранители в Киеве менее чем за сутки задержали мужчину, который не один год угрожал певице убийством. Ему вручили подозрение.