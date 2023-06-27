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"Мое терпение заканчивается": Злата Огневич пожаловалась на нового навязчивого фаната

Новина українською →
Вторник 27 июня 2023 17:35
"Мое терпение заканчивается": Злата Огневич пожаловалась на нового навязчивого фаната Злата Огневич рассказала о новом преследователе (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Злата Огневич рассказала о новом поклоннике, который преследует ее. Звезда заявила, что скоро будет разрешать ситуацию более кардинально.

Об инциденте она рассказала на своей странице в Instagram.

Что рассказала певица

Злата Огневич пожаловалась на нового навязчивого фаната, который нашел ее номер и уже не раз звонил по телефону. Преследователь названивает и консьержу дома, в котором проживает артистка.

Недавно звезда выставляла сторис из поезда, где рассказывала, что едет в Украину. После чего неизвестный мужчина звонил певице и хотел заказать ей такси, чтобы отвезти домой. Также он выспрашивал информацию о вагоне, в котором возвращалась исполнительница.

"Я не в шоке, я уже привыкла, таких людей много. Пока ничего не делаю с этим, поскольку он не агрессивен, но он названивает в мой дом консьержу и спрашивает, когда я вернусь и дома ли я.У меня еще немного побудет терпение, а потом оно закончится и будут действия относительно его", - сказала артистка.

Злата Огневич добавила: "Может, депутаты когда-нибудь станут в защиту украинских женщин? Я знаю, что такая история не только у меня. Есть гораздо худшие случаи, но терпение мое кончается".

&quot;Мое терпение заканчивается&quot;: Злата Огневич пожаловалась на нового навязчивого фанатаСкриншот

Это уже не первый случай

Добавим, что это уже не первый случай, когда певица жалуется на преследование незнакомцев.

Певица рассказывала, что за ней гнался преследователь, когда она на такси направлялась в студию звукозаписи. Неизвестный мужчина угрожал убить певицу, если еще раз увидит по ТВ.

Она добавила, что мужчина ее преследует уже более трех лет.

Тогда правоохранители в Киеве менее чем за сутки задержали мужчину, который не один год угрожал певице убийством. Ему вручили подозрение.

Ранее мы сообщали, что Огневич пожаловалась на наглых россиян, предлагающих ей сотрудничество.

Также мы писали, что певицу обвиняют в присвоении музыки Билли Айлиш.

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певец Злата Огневич