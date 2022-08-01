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Модный дом Balenciaga выпустил мешки для мусора за 1790 долларов. И это не шутка

Balenciaga выпустили мешки для мусора за 1790 долларов
Автор: Светлана Мащенко

Испанский модный дом Balenciaga снова в центре внимания благодаря его креативному директору, грузинскому дизайнеру Демне Гвасалии. Недавно он выпустил мешки для мусора, которые можно купить за 1790 долларов.

Смотрите как выглядит новинка, и для чего она - ниже в материале Styler.

Бренд пометил мешки для мусора как Trash Pouch

И это не шутка... Пакеты выполнены в черном, синем и белом цвете. Синий и черный с черной нитью-затяжкой, белый - с красной. И это не модные сумочки, а самые настоящие мусорные пакеты.

"Я не мог упустить возможность сделать самый дорогой мешок для мусора в мире, потому что кто не любит модные скандалы?" - объяснил идею Гвасалия.

Демна Гвасалия поддержал Украину

Не так давно креативный директор Balenciaga и основатель бренда Vetements стал амбассадором платформы @U24_gov_ua

Бренд Balenciaga создал стилизованный свитшот в поддержку Украины. Все деньги от покупок таких свитшотов пойдут на восстановление страны.

Фото: twitter.com

Также в показах Balenciaga использует цвета украинского флага.

Ранее мы писали, что "пушистая" одежда стала новым трендом лета 2022 года.

Также эксперт назвал одежду, которую нельзя носить после 40 лет.

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