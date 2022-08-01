Модний дім Balenciaga випустив мішки для сміття за 1790 доларів. І це не жарт

Бренд позначив мішки для сміття як Trash Pouch

І це не жарт... Пакети виконані в чорному, синьому і білому кольорі. Синій і чорний з чорною ниткою-затяжкою, білий - з червоною. І це не модні сумочки, а справжнісінькі сміттєві пакети.

"Я не міг упустити можливість зробити найдорожчий мішок для сміття в світі, тому що хто не любить модні скандали?" - пояснив ідею Гвасалія.

Демна Гвасалія підтримав Україну

Не так давно креативний директор Balenciaga і засновник бренду Vetements став амбасадором платформи @U24_gov_ua

Бренд Balenciaga створив стилізований світшот на підтримку України. Всі гроші від покупок таких світшотів підуть на відновлення країни.

Фото: twitter.com

Також в показах Balenciaga використовує кольори українського прапора.