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Модний напій з кав'ярні, про який говорять всі. Готуємо матча-лате вдома

Як приготувати матча-лате (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

В кав'ярнях готують незвичний напій, смак і вигляд якого може вас здивувати. Виглядає матча-лате як зелена кава з молоком, а заварювати його доволі просто.

Ловіть рецепт екзотичного чи то чаю, чи то кави - в матеріалі Styler далі.

Що таке матча

Це різновид зеленого чаю, який готують шляхом пропарювання, сушіння та подрібнення листя рослини Camellia sinensis у дрібний порошок.

Смак напою доволі специфічний і може не всім "зайти".

Рецепт матча-лате

Вам знадобиться:

  • порошок матча
  • молоко
  • вода
  • турка
  • капучінатор якщо є (недорогий девайс для спінювання молока)
  • маленьке ситечко

Підігрійте молоко (близько 100-150 мл) в турці. До кипіння доводити не треба, достатньо 80 градусів.

Просійте близько 1/3 порошку матча через маленьке сито в чашку.

Нагріте молоко збийте в склянці капучінатором.

Залийте порошок матчі 50 мл води, і збийте розчин капучінатором. 

Перелийте матчу до збитого молока.

Матча-лате готова. Смачного!

Дізнайтеся також, як приготувати каву вдома, як в кав'ярні.

Також читайте, яка кава особливо небезпечна в літню спеку.

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Кава