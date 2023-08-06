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Модный напиток из кофейни, о котором говорят все. Готовим матча-латте дома

Как приготовить матча-латте (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

В кофейнях готовят необычный напиток, вкус и вид которого может вас удивить. Выглядит матча-латте как зеленый кофе с молоком, а заваривать его довольно просто.

Ловите рецепт экзотического то ли чая, то ли кофе - в материале Styler дальше.

Что такое матча

Это вид зеленого чая, который готовят путем пропаривания, сушки и измельчения листьев растения Camellia sinensis в мелкий порошок.

Вкус напитка довольно специфичен и может не всем "зайти".

Рецепт матча-латте

Вам понадобится:

  • порошок матча
  • молоко
  • вода
  • турка
  • капучинатор если есть (недорогой девайс для вспенивания молока)
  • маленькое ситечко

Подогрейте молоко (около 100-150 мл) в турке. До кипения доводить не нужно, достаточно 80 градусов.

Просейте около 1/3 порошка матча через небольшое сито в чашку.

Нагретое молоко взбейте в стакане капучинатором.

Залейте порошок матча 50 мл воды, и взбейте раствор капучинатором.

Перелейте матчу в сбитое молоко.

Матча-латте готова. Приятного аппетита!

Узнайте также, как приготовить кофе дома, как в кофейне.

Также читайте, какой кофе особенно опасен в летнюю жару.

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