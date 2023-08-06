Модный напиток из кофейни, о котором говорят все. Готовим матча-латте дома

В кофейнях готовят необычный напиток, вкус и вид которого может вас удивить. Выглядит матча-латте как зеленый кофе с молоком, а заваривать его довольно просто.
Ловите рецепт экзотического то ли чая, то ли кофе - в материале Styler дальше.
Это вид зеленого чая, который готовят путем пропаривания, сушки и измельчения листьев растения Camellia sinensis в мелкий порошок.
Вкус напитка довольно специфичен и может не всем "зайти".
Вам понадобится:
Подогрейте молоко (около 100-150 мл) в турке. До кипения доводить не нужно, достаточно 80 градусов.
Просейте около 1/3 порошка матча через небольшое сито в чашку.
Нагретое молоко взбейте в стакане капучинатором.
Залейте порошок матча 50 мл воды, и взбейте раствор капучинатором.
Перелейте матчу в сбитое молоко.
Матча-латте готова. Приятного аппетита!
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