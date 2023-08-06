Модний напій з кав'ярні, про який говорять всі. Готуємо матча-лате вдома

В кав'ярнях готують незвичний напій, смак і вигляд якого може вас здивувати. Виглядає матча-лате як зелена кава з молоком, а заварювати його доволі просто.

Ловіть рецепт екзотичного чи то чаю, чи то кави - в матеріалі Styler далі.