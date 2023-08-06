Модний напій з кав'ярні, про який говорять всі. Готуємо матча-лате вдома
В кав'ярнях готують незвичний напій, смак і вигляд якого може вас здивувати. Виглядає матча-лате як зелена кава з молоком, а заварювати його доволі просто.
Ловіть рецепт екзотичного чи то чаю, чи то кави - в матеріалі Styler далі.
Що таке матча
Це різновид зеленого чаю, який готують шляхом пропарювання, сушіння та подрібнення листя рослини Camellia sinensis у дрібний порошок.
Смак напою доволі специфічний і може не всім "зайти".
Рецепт матча-лате
Вам знадобиться:
- порошок матча
- молоко
- вода
- турка
- капучінатор якщо є (недорогий девайс для спінювання молока)
- маленьке ситечко
Підігрійте молоко (близько 100-150 мл) в турці. До кипіння доводити не треба, достатньо 80 градусів.
Просійте близько 1/3 порошку матча через маленьке сито в чашку.
Нагріте молоко збийте в склянці капучінатором.
Залийте порошок матчі 50 мл води, і збийте розчин капучінатором.
Перелийте матчу до збитого молока.
Матча-лате готова. Смачного!
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