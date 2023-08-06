Модный напиток из кофейни, о котором говорят все. Готовим матча-латте дома

В кофейнях готовят необычный напиток, вкус и вид которого может вас удивить. Выглядит матча-латте как зеленый кофе с молоком, а заваривать его довольно просто.

Ловите рецепт экзотического то ли чая, то ли кофе - в материале Styler дальше.