Модницям на замітку: 4 трендові сукні, які розбавлять будь-який гардероб (фотоприклади)

Щонайменше три-чотири трендові сукні повинні бути у гардеробі кожної жінки. Стильний одяг нелегко вибрати, адже треба бути в курсі останніх тенденцій моди.
Про те, які плаття будуть у тренді в цьому сезоні, розповіла в Instagram персональна стилістка Олена Шевченко.
Сарафани у шкільному стилі із цупкої тканини бажано із глибоким V-образним або квадратним вирізом будуть на піку моди в цьому році.
Цьогоріч будуть модними сарафани у шкільному стилі (колаж: Styler)
Сукня з бахромою дуже красиво виглядає у русі, додає жіночності, а довжину і об'єм бахроми можна коригувати за власним бажанням.
Шкіряні сукні будь-якого фасону, який ви можете собі уявити. Неважливо - міні чи максі. Важливий саме матеріал. Тому підбирайте фасон під свій тип фігури.
Градієнтний принт - красивий ніжний тренд, який легко розбавить кольорами ваш гардероб. Такі плаття будуть дуже популярні у цьому сезоні.
Градієнтні плаття розбавлять будь-який гардероб (колаж: Styler)
Раніше ми розповідали про те, які спідниці будуть у тренді цієї весни та з чим їх носити.
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