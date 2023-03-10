Модницам на заметку: 4 трендовых платья, которые разбавят любой гардероб (фотопримеры)

По меньшей мере, три-четыре трендовых платья должны быть в гардеробе каждой женщины. Стильную одежду нелегко выбрать, ведь нужно быть в курсе последних тенденций моды.
О том, какие платья будут в тренде в этом сезоне, рассказала в Instagram персональная стилистка Елена Шевченко.
Сарафаны в школьном стиле из плотной ткани желательно с глубоким V-образным или квадратным вырезом будут на пике моде в этом году.
В этом году будут модными сарафаны в школьном стиле (коллаж: Styler)
Платье с бахромой очень красиво смотрится в движении, прибавляет женственности, а длину и объем бахромы можно корректировать по собственному желанию.
Кожаные платья любого фасона, который вы можете себе представить. Неважно - мини или макси. Важен именно материал. Потому подбирайте фасон под свой тип фигуры.
Градиентный принт - красивый нежный тренд, который легко разбавит цветами ваш гардероб. Такие платья будут очень популярны в этом сезоне.
Раньше мы рассказывали о том, какие юбки будут в тренде этой весной и с чем их носить.
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