RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Модницам на заметку: 4 трендовых платья, которые разбавят любой гардероб (фотопримеры)

Какие платья будут в моде в этом сезоне (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

По меньшей мере, три-четыре трендовых платья должны быть в гардеробе каждой женщины. Стильную одежду нелегко выбрать, ведь нужно быть в курсе последних тенденций моды.

О том, какие платья будут в тренде в этом сезоне, рассказала в Instagram персональная стилистка Елена Шевченко.

Сарафаны из плотной ткани

Сарафаны в школьном стиле из плотной ткани желательно с глубоким V-образным или квадратным вырезом будут на пике моде в этом году.

В этом году будут модными сарафаны в школьном стиле (коллаж: Styler)

Платья с бахромой

Платье с бахромой очень красиво смотрится в движении, прибавляет женственности, а длину и объем бахромы можно корректировать по собственному желанию.

Платье с бахромой на пике моды в этом сезоне (коллаж: Styler)

Кожаные платья

Кожаные платья любого фасона, который вы можете себе представить. Неважно - мини или макси. Важен именно материал. Потому подбирайте фасон под свой тип фигуры.

В тренде кожаные платья любой длины (коллаж: Styler)

Платья с градиентным принтом

Градиентный принт - красивый нежный тренд, который легко разбавит цветами ваш гардероб. Такие платья будут очень популярны в этом сезоне.

Градиентные платья разбавят любой гардероб (коллаж: Styler)

Раньше мы рассказывали о том, какие юбки будут в тренде этой весной и с чем их носить.

Читайте также о главных трендах весны 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
порадиМодные трендыстиль жизни