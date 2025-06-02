Модниці з Парижа, Мілана і Нью-Йорка носять ці сукні. Їх створила українка Анна Октобер

Хто така Анна Октобер

Анна народилася в Запоріжжі 31 грудня 1990 року. У 17 років переїхала до Одеси, щоб навчатися в Одеському художньому училищі імені Грекова. Уже до 19 років вона створила першу колекцію, а з 2010 року бренд Anna October почав активно розвиватися.

У 2014-му дизайнерка потрапила до шортлиста престижної премії LVMH Prize, а у 2022-му - до глобального списку впливових осіб BoF 500.

Одяг бренду продається більш ніж у 40 бутиках та онлайн-магазинах, зокрема SSENSE, Galeries Lafayette і Moda Operandi.

Анна розробила стійку етику в межах бренду. Колекції створюються з використанням неліквідного текстилю. Значна кількість виробів виготовляється вручну з використанням переосмислених ремісничих технік для сучасного одягу.

Вона також активно впроваджує принципи сталого виробництва - її колекції створюються з неліквідного текстилю і значною мірою виробляються вручну.

У лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Анна Октобер була змушена покинути рідну країну. Вона переїхала до Парижа, де продовжила роботу над своїм брендом і створювати колекції, представляючи українську моду на світовій арені. Попри війну, дизайнерка не тільки зберегла бренд, а й зміцнила його міжнародні позиції.

Сукні Anna October на світових подіумах

Колекції бренду регулярно з'являються на показах у Парижі та Мілані. Сукні Anna October вирізняються витонченим кроєм, жіночними силуетами та використанням екологічних матеріалів, що робить їх популярними серед тих, хто цінує стиль і сталість.

Знаменитості в сукнях Anna October

У червні 2023 року модель Гейлі Бібер була помічена в компанії чоловіка Джастіна після вечері в одному з ресторанів Нью-Йорка. Для вечірнього виходу Гейлі обрала сукню-комбінацію рожевого кольору Waterlily від українського бренду Anna October.

Гейлі Бібер у сукні Анни Октобер (фото: Getty Images)

Британська письменниця, модельєр, телеведуча і модель Алекса Чан також вибрала коротку сукню молочного відтінку від Anna October.

Американська професійна тенісистка Серена Вільямс також з'являлася в сукнях української дизайнерки.