Модні сукні на весну-літо 2024: стиліст показала одяг, який має бути у гардеробі кожної

Сукня - це особлива річ у гардеробі кожної дівчини. З настанням нового сезону варто знати, які моделі суконь будь в моді цієї весни та літа.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стиліста Наталії Москаленко.
Експерт розповіла про тренди нового сезону відразу по категоріях, оскільки їх дуже багато.
"І хоч всі ми різні і наші сукні теж, вважаю їх головним складовим гардеробу теплого сезону", - йдеться у повідомленні.
Стиліст пропонує звертати увагу на такі моделі суконь:
"Починаємо формувати гардероб на новий сезон вже зараз, щоб зустрічати його у всій красі", - додала Наталія Москаленко.
Плаття підходить абсолютно для будь-якого випадку і в будь-який час року. Починаючи від весіль або інших сімейних торжеств, новорічних корпоративів або дискотек, випускних вечорів, банкетів, закінчуючи щоденною роботою, прогулянкою, пляжем і, звичайно ж, побаченням.
У платті жінка завжди виглядає більш привабливою і жіночною. Незалежно від того, яку модель сукні вона носить.
Сукня дарує жінці свободу, елегантність, але перш за все, воно дозволяє виразити себе. Жіночний силует виглядає більш привабливо саме в сукні.
Одягаючи плаття, нам не потрібно думати про те, чи підходить до нього взуття адже в поєднанні з різними типами взуття ми набуваємо абсолютно новий лук.
Не забувайте, що плаття надає впевненості і грації, навіть якщо це спортивна модель.
Раніше стиліст показувала стрижки, які будуть на піку популярності у 2024 році.
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