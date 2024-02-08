Модні сукні на весну-літо 2024: стиліст показала одяг, який має бути у гардеробі кожної

Варіанти стильних суконь

Експерт розповіла про тренди нового сезону відразу по категоріях, оскільки їх дуже багато.

"І хоч всі ми різні і наші сукні теж, вважаю їх головним складовим гардеробу теплого сезону", - йдеться у повідомленні.

Стиліст пропонує звертати увагу на такі моделі суконь:

розкішні білі сукні в будь-яких інтерпретаціях

міні-сукні від атласних "бюстьє" до трикотажних "бодіконів", облягаючих фігуру

сукні з квітковими принтами, особливо красиві максі моделі

мінімалістичні сукні в стилі 90-х в різній довжині та силуетах

сукні з драпіруваннями та асиметричними елементами

сукні в кольорах металік та паєтках і не тільки для виходу, а й на кожен день

сукні з мереживними вставками типу сліп, або і повністю мереживні

прозорі та напівпрозорі сукні, які можна поєднувати зі штанами та топами, або носити самостійно

всі відтінки червоного у всіх можливих варіантах суконь

"Починаємо формувати гардероб на новий сезон вже зараз, щоб зустрічати його у всій красі", - додала Наталія Москаленко.

Коли варто носити плаття

Плаття підходить абсолютно для будь-якого випадку і в будь-який час року. Починаючи від весіль або інших сімейних торжеств, новорічних корпоративів або дискотек, випускних вечорів, банкетів, закінчуючи щоденною роботою, прогулянкою, пляжем і, звичайно ж, побаченням.

У платті жінка завжди виглядає більш привабливою і жіночною. Незалежно від того, яку модель сукні вона носить.

Сукня дарує жінці свободу, елегантність, але перш за все, воно дозволяє виразити себе. Жіночний силует виглядає більш привабливо саме в сукні.

Одягаючи плаття, нам не потрібно думати про те, чи підходить до нього взуття адже в поєднанні з різними типами взуття ми набуваємо абсолютно новий лук.

Не забувайте, що плаття надає впевненості і грації, навіть якщо це спортивна модель.

Які сукні будуть в моді весною та літом (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Варіанти стильних суконь на весну та літо (фото: pinterest.com)