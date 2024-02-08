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Модные платья на весну-лето 2024: стилист показала одежду, которая должна быть в гардеробе каждой

Стилист показала модные платья 2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Платье - это особая вещь в гардеробе каждой девушки. С наступлением нового сезона стоит знать, какие модели платьев будь в моде этой весной и летом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу стилиста Наталии Москаленко.

Варианты стильных платьев

Эксперт рассказала о трендах нового сезона сразу по категориям, поскольку их очень много.

"И хотя все мы разные и наши платья тоже, считаю их главным составляющим гардероба теплого сезона", - говорится в сообщении.

Стилист предлагает обращать внимание на следующие модели платьев:

  • роскошные белые платья в любых интерпретациях
  • мини-платья от атласных "бюстье" до трикотажных "бодиконов", облегающих фигуру
  • платья с цветочными принтами, особенно красивые макси модели
  • минималистичные платья в стиле 90-х в разной длине и силуэтах
  • платья с драпировками и асимметричными элементами
  • платья в цветах металлик и паетках и не только для выхода, но и на каждый день
  • платья с кружевными вставками типа слеп, или и полностью кружевные
  • прозрачные и полупрозрачные платья, которые можно сочетать с брюками и топами или носить самостоятельно
  • все оттенки красного во всех возможных вариантах платьев

"Начинаем формировать гардероб на новый сезон уже сейчас, чтобы встречать его во всей красе", - добавила Наталья Москаленко.

Когда следует носить платье

Платье подходит абсолютно для любого случая и в любое время года. Начиная от свадеб или других семейных торжеств, новогодних корпоративов или дискотек, выпускных вечеров, банкетов, заканчивая ежедневной работой, прогулкой, по пляжу и, конечно же, свиданием.

В платье женщина всегда выглядит более привлекательной и женственной. Независимо от того, какую модель платья она носит.

Платье дарит женщине свободу, элегантность, но прежде всего оно позволяет выразить себя. Женский силуэт выглядит привлекательнее именно в платье.

Одевая платье, нам не нужно думать о том, подходит ли к нему обувь ведь в сочетании с разными типами обуви мы приобретаем совершенно новый лук.

Не забывайте, что платье придает уверенность и грацию, даже если это спортивная модель.

Какие платья будут в моде весной и летом (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Варианты стильных платьев на весну и лето (фото: pinterest.com)

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