Модельєри випустили колекцію одягу, яку створив штучний інтелект: фото

Як виглядають колекції, створені ШІ

Португальські модельєри Хосе Сабрал та Матильда Маріано стали переможцями конкурсу, який провів американський бренд Revolve. Кожен із них створив свої колекції за допомогою генераторів зображень зі штучним інтелектом Midjourney і Stable Diffusion.

Потім команда дизайнерів бренду Revolve у Лос-Анджелесі пошила одяг із цих колекцій.

Перший випуск включає 10-12 речей від кожного з переможців. Деякі речі є досить традиційними, наприклад, червона мініспідниця або шкіряний плащ фісташкового кольору. Однак, інші речі є мають доволі креативний дизайн - як-от темно-синя блуза з блискітками з атласними рукавами в стилі болеро.

Ось так виглядає одяг, створений за допомогою ШІ (фото: СNN)

"Технології - це велика конкурентна перевага для Revolve. Завдяки штучному інтелекту ми можемо отримувати нових дизайнерів, бренди та тенденції моди",- заявив співзасновник компанії Майкл Менте.

Завдяки здатності технології ШІ швидко створювати високоякісні зображення, дизайн є саме тією сферою, на яку він має найбільший вплив. Такі бренди, як Collina Strada та Heliot Emil вже тестують інструменти ШІ.

Експерти вважають, що технологія також може дозволити людям, які не мають освіти в сфері моді, створювати інноваційні дизайни.

Revolve зараз готуються до наступного тижня моди штучного інтелекту, який відбудеться у два етапи - перший пройде з 16 по 19 листопада разом із фестивалем PhotoVogue у Мілані, другий - в Нью-Йорку з 30 листопада по 1 грудня.

Ось так виглядає одяг, створений за допомогою ШІ (фото: СNN)