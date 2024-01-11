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Модельєри назвали найтрендовіший фасон штанів у 2024 році (фото)

Четвер 11 січня 2024 20:21
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Модельєри назвали найтрендовіший фасон штанів у 2024 році (фото) Названо найтрендовіший фасон штанів у 2024 році (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Модельні будинки вже потихеньку готуються до сезону весна-літо 2024 року і репрезентують одяг, який буде в тренді. Міні-спідниці та довгі подоли варто поки відкласти убік і знайти в шафі нову модну фішку - штани з подовженою талією.

Про головний тренд штанів 2024 року, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Vogue.

2024 року мода почне очищатися від стилів штанів з низькою посадкою, які надто довго затрималися в ім'я ностальгії за нульовими.

І в моду увійдуть не просто штани з поясом, а штани з супер-супер високою талією, які в деяких випадках вимагають вбудованого корсету, щоб їх підтримувати. Тобто по суті це будуть штани, які майже дістають до бюстгальтера.

Почасти преппі, почасти матадор, слідуючи спадщині іспанського будинку, жінки Loewe поєднують свої ультра брюки, що подовжують ноги, з ультра укороченими трикотажними виробами та сорочками.

Модельєри назвали найтрендовіший фасон штанів у 2024 році (фото)Модельєри назвали найтрендовіший фасон штанів у 2024 році (фото)Модельєри назвали найтрендовіший фасон штанів у 2024 році (фото)Модельєри назвали найтрендовіший фасон штанів у 2024 році (фото)

Фото: instagram.com/maisonalaia

У Louis Vuitton відсилання Ніколя Геск'єра до подорожей у часі приземлилися десь між 50-ми та 80-ми роками: штани з високою посадкою, які носили з витонченими підтяжками поверх топу з легкими плечима.

Модельєри назвали найтрендовіший фасон штанів у 2024 році (фото)

Алая SS24.

Модельєри назвали найтрендовіший фасон штанів у 2024 році (фото)

Луї Віттон SS24.

Модельєри назвали найтрендовіший фасон штанів у 2024 році (фото)

Сен-Лоран SS24.

Модні штани 2024 року мають досить щільно сидіти на стегнах. Їх слід поєднувати з укороченими трикотажними виробами та сорочками, оскільки місця, щоб заправити верх у штани, дизайнери не залишають. При бажанні все ж таки заправити верх у штани з надвисокою талією потрібно вибирати сорочку з тонкого матеріалу.

Модельєри назвали найтрендовіший фасон штанів у 2024 році (фото)Модельєри назвали найтрендовіший фасон штанів у 2024 році (фото)Модельєри назвали найтрендовіший фасон штанів у 2024 році (фото)Фото: Pinterest

Раніше ми розповідали про те, як носити великі сумки, які стали трендом 2024 року.

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