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Модельеры назвали самый трендовый фасон брюк в 2024 году (фото)

Четверг 11 января 2024 20:21
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Модельеры назвали самый трендовый фасон брюк в 2024 году (фото) Назван самый трендовый фасон брюк в 2024 году (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Модельные дома уже потихоньку готовятся к сезону весна-лето 2024 года и представляют одежду, которая будет в тренде. Мини-юбки и длинные подолы стоит пока отложить в сторону и найти в шкафу новую модную фишку - брюки с удлиненной талией.

О главном тренде брюк 2024 года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Vogue.

В 2024 году мода начнет очищаться от стилей брюк с низкой посадкой, которые слишком долго задержались во имя ностальгии по нулевым.

И в моду войдут не просто брюки с поясом, а брюки с супер-супер высокой талией, которые в некоторых случаях требуют встроенного корсета, чтобы их поддерживать. То есть, по сути, это будут брюки, которые почти достают до бюстгальтера.

Отчасти преппи, отчасти матадор, следуя наследию испанского дома, женщины Loewe будут сочетать свои ультра удлиняющие ноги брюки с ультра укороченными трикотажными изделиями и рубашками.

Модельеры назвали самый трендовый фасон брюк в 2024 году (фото)Модельеры назвали самый трендовый фасон брюк в 2024 году (фото)Модельеры назвали самый трендовый фасон брюк в 2024 году (фото)Модельеры назвали самый трендовый фасон брюк в 2024 году (фото)

Фото: instagram.com/maisonalaia

В Louis Vuitton отсылки Николя Гескьера к путешествиям во времени приземлились где-то между 50-ми и 80-ми годами: брюки с высокой посадкой, которые носили с изящными подтяжками поверх топа с легкими плечами.

Модельеры назвали самый трендовый фасон брюк в 2024 году (фото)

Алайя SS24.

Модельеры назвали самый трендовый фасон брюк в 2024 году (фото)

Луи Виттон SS24.

Модельеры назвали самый трендовый фасон брюк в 2024 году (фото)

Сен-Лоран SS24.

Модные брюки 2024 года должны достаточно плотно сидеть на бедрах. Их следует сочетать с укороченными трикотажными изделиями и рубашками, поскольку места, чтобы заправить верх в брюки, дизайнеры не оставляют. При желании все же заправить верх в брюки со сверхвысокой талией нужно выбирать рубашку из тонкого материала.

Модельеры назвали самый трендовый фасон брюк в 2024 году (фото)Модельеры назвали самый трендовый фасон брюк в 2024 году (фото)Модельеры назвали самый трендовый фасон брюк в 2024 году (фото) Фото: Pinterest

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