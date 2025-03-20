Модель зі Львова Марія Ковальчук опинилася у лікарні після вечірки в Дубаї: що відомо
Про місце перебування української моделі Марії Ковальчук не було відомо понад тиждень, поки її не виявили в лікарні в Дубаї у тяжкому стані.
Детальніше розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Модель родом зі Львова Марія Ковальчук припинила виходити на зв'язок тиждень тому. Востаннє її бачили 9 березня на вечірці в компанії двох чоловіків, які називали себе представниками модельного агенства.
В Дубаї дівчина знаходилася не сама, а в компанії подруги-росіянки Ангеліни Дорошенкової. Проте остання, за даними телеграм-каналів, нібито залишила подругу за тиждень до подій та повернулася назад до Росії. Згодом саме вона повідомила про загадкове зникнення подруги, з часом видаливши допис.
Останній допис Марії від 8 березня (фото: instagram.com/marielouna__)
Повідомляється, що 11 березня Марія Ковальчук планувала поїздку до Таїланду, однак рейс пропустила. Останньою, з ким спілкувалася дівчина, була її матір Анна. Саме вона повідомила, що модель, яка була знайдена в лікарні, перенесла три складні операції. Вона не мала при собі документів та телефона, наразі навіть не здатна говорити.
"Є назва готелю, де її бачили. І є передостаннє місце проживання - теж готель. Є припущення, що вона ходила на вечірку. Але промоутер, який організовував ці вечірки, її не бачив", - розповіла Анна Ковальчук.
Марія Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)
Рідні хвилюються, що Марія зазнала жорстокого поводження і могла стати жертвою сексуального рабства. Незадовго до зникнення дівчина повідомила матері, що збирається залишитися у чоловіків, які назвали себе представниками модельного бізнесу, а вже 11 березня так і не полетіла до Таїланду. Місцева поліція також відкрила кримінальну справу, ведеться розслідування обставин зникнення.
Також відомо, що Марія прибула в Дубай не лише заради роботи та відпочинку. Вона також брала участь в акції "Boris for Peace" на підтримку політолога Бориса Кагарлицького, якого у РФ засудили на 5 років за "виправдання тероризму".
Вам також буде цікаво:
- Відома українська співачка розповіла про горе в сім'ї
- Зірка "Ліги сміху" доєднався до ЗСУ
- Помер легенда Формули-1 і ведучий Top Gear Едді Джордан.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: OBOZ, Еспресо, телеграм-канали.