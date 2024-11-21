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Модель з Маріуполя з'явилася на обкладинці Vogue: хто вона і що про неї відомо

Саша Конограєва (фото: instagram.com/sasha.konograeva)
Автор: Любов Блажко

Українська модель Саша Конограєва опинилася на обкладинці Vogue Portugal. Уродженка Маріуполя для нового випуску глянцю постала в образі Франки Соццані.

Що про це відомо, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram дівчини.

Модель з Маріуполя на обкладинці Vogue

Новий випуск присвятили іконам моди, а тому Саша перевтілилася в образ Франки Соццані, легендарної головної редакторки італійського Vogue, яка керувала журналом майже 30 років. Ця жінка змінила світ моди завдяки своїй сміливості та інноваційному підходу.

На чорно-білих знімках модель позувала із серйозним виглядом обличчя. Її довге волосся було зібране у хвіст, а шию прикрасив масивний аксесуар.

 

Франка Соцанні померла у грудні 2016 (фото: wikipedia) 

Що відомо про Сашу Конограєву

Що стосується Саші, то відомо, що до Києва вона переїхала у 2021 році, а згодом перебралася до Відня. Наразі модель продовжує співпрацювати як зі світовими брендами, так і з іменитими дизайнерами. Також у шапці профілю вона зазначила, що до 27 грудня перебуває у Токіо.

Що відомо про Сашу Конограєву (фото: instagram.com/sasha.konograeva) 

На своїй сторінці, де за нею стежать майже 2 тисячі підписників, дівчина публікує як професійні кадри зі зйомок, так і особисті. Зокрема, можна побачити, що вона охоче ділиться знімками, на яких позує або без макіяжу, або з мінімальною його кількістю.

А ще, судячи з її соцмереж, дівчина обожнює активний відпочинок біля моря, любить читати та ділиться іншими повсякденними моментами зі свого життя. Наприклад, показує прогулянки в горах чи як проводить дозвілля.

Хто така Саша Конограєва (фото: instagram.com/sasha.konograeva) 

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