Модель из Мариуполя появилась на обложке Vogue: кто она и что о ней известно

Модель из Мариуполя на обложке Vogue

Новый выпуск посвятили иконам моды, а потому Саша перевоплотилась в образ Франки Соццани, легендарной главной редактора итальянского Vogue, которая руководила журналом почти 30 лет. Эта женщина изменила мир моды благодаря своей смелости и инновационному подходу.

На черно-белых снимках модель позировала с серьезным лицом. Ее длинные волосы были собраны в хвост, а шею украсил массивный аксессуар.

Франка Соцанни умерла в декабре 2016 (wikipedia)

Что известно о Саше Конограевой

Что касается Саши, то известно, что в Киев она переехала в 2021 году, а затем перебралась в Вену. В настоящее время модель продолжает сотрудничать как с мировыми брендами, так и с известными дизайнерами. Также в шапке профиля она отметила, что до 27 декабря находится в Токио.

Что известно о Саше Конограевой (фото: instagram.com/sasha.konograeva)

На своей странице, где за ней следят около 2 тысяч подписчиков, девушка публикует как профессиональные кадры со съемок, так и личные. В частности, можно увидеть, что она с готовностью делится снимками, на которых позирует либо без макияжа, либо с минимальным его количеством.

А еще, судя по ее соцсетям, девушка обожает активный отдых у моря, любит читать и делится другими повседневными моментами из жизни. Например, показывает прогулки в горах или как проводит досуг.

Кто такая Саша Конограева (фото: instagram.com/sasha.konograeva)