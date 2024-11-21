Модель из Мариуполя появилась на обложке Vogue: кто она и что о ней известно

Украинская модель Саша Конограева попала на обложку Vogue Portugal. Уроженка Мариуполя для нового выпуска глянца предстала в образе Франки Соццани.
Что об этом известно, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram девушки.
Новый выпуск посвятили иконам моды, а потому Саша перевоплотилась в образ Франки Соццани, легендарной главной редактора итальянского Vogue, которая руководила журналом почти 30 лет. Эта женщина изменила мир моды благодаря своей смелости и инновационному подходу.
На черно-белых снимках модель позировала с серьезным лицом. Ее длинные волосы были собраны в хвост, а шею украсил массивный аксессуар.
Франка Соцанни умерла в декабре 2016 (wikipedia)
Что касается Саши, то известно, что в Киев она переехала в 2021 году, а затем перебралась в Вену. В настоящее время модель продолжает сотрудничать как с мировыми брендами, так и с известными дизайнерами. Также в шапке профиля она отметила, что до 27 декабря находится в Токио.
На своей странице, где за ней следят около 2 тысяч подписчиков, девушка публикует как профессиональные кадры со съемок, так и личные. В частности, можно увидеть, что она с готовностью делится снимками, на которых позирует либо без макияжа, либо с минимальным его количеством.
А еще, судя по ее соцсетям, девушка обожает активный отдых у моря, любит читать и делится другими повседневными моментами из жизни. Например, показывает прогулки в горах или как проводит досуг.
Почитайте также, как сегодня выглядит Ольга Куриленко - украинка, покорившая Голливуд.
А еще мы писали, что Jerry Heil появилась на обложке известного глянца в эффектных образах.