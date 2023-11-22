Мода не знає віку. У ТікТоці з’явився новий тренд для літніх людей: про що мова

ТікТок дуже часто стає платформою для поширення певних трендів, які охоплюють весь світ. Зокрема героями стає молодь, але оскільки сучасний світ активно бореться з ейджизмом, то останній тренд стосується саме літніх людей.
Про те, що за тренд за участю людей похилого віку, підкорює ТікТок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) попередньо дослідивши соціальну мережу.
Давайте чесно, всі ми звикли бачити на вулицях дідусів та бабусь у темних, стриманих вбраннях, капелюшках та косинках. Вони не стежать за модою і тим більше не чули про тренди, особливо у соціальній мережі ТікТок.
Проте наш світ впевнено крокує вперед і зараз дуже активно підіймається тема боротьби з ейджизмом - коли літніх і молодих людей не сортують на "сучасних" та "не сучасних". Бо кожна людина попри вік - має право робити те, чого бажає її душа. І ніхто не може комусь щось забороняти через рік народження у паспорті - має бути здорова рівність.
Індустрія моди не стала виключенням, адже за останній час ТікТок просто заполонили відео з літніми людьми, які охоче демонструють свої насправді трендові образи на камеру.
ТікТок підкорює новий тренд для літніх людей (фото: Freepik)
Зокрема це жінки, які гуляють вуличками Мангеттену у стильних образах, з мінімальним, але красивим макіяжем і відчувають себе справжніми моделями. Але є відео й з модно одягненими чоловіками у віці, яким теж додає впевненості краса їхнього вбрання.
Суть тренду в тому, що ці люди похилого віку, що пропагують новий тренд з хештегом #ladiesofmadisonave, не мають одягу з останніх колекцій світових брендів, ні, вони просто одягаються елегантно і сучасно, що виглядає доречно у нинішньому світі моди.
Тим паче, що свої прогулянки вони знімають на камеру й слугують живим прикладом для інших людей у віці, які досі продовжують соромитись бути яскравими, модними, публічними та взагалі проявлятися по-своєму і бути цікавими.
@ladiesofmadisonave “Everybody is a misfit.” #newyork #classic #ladiesofmadisonave #classicstyle original sound - LadiesofMadisonAve
@ladiesofmadisonave FIRE & ICE by Revlon. Revlon get her a modeling contract ASAP. The first woman I ever interviewed. The fabulous Liz Friedman. The model in the ad I posted is of Dorian Leigh. #dorianleigh #suzyparker #revlon original sound - LadiesofMadisonAve
@ladiesofmadisonave I was at Lincoln Center tonight for the opera Verdi’s Requiem and I met this fabulous lady who is a ballroom dance MC. There is so much talent in this city and wonderful personalities. #lincolncenter #opera #ballroomdance #classystyle #tiktokfashion original sound - LadiesofMadisonAve
@ladiesofmadisonave I love New York in the fall. Everyone is back in the city and they start getting dressed up again and the weather is beautiful. #missoni #celine #thewhitelotus #louloudelafalaise #classystyle #oldmoneyaesthetic #oldmoneylifestyle #oldmoneylifestyle #classic #foryourpage original sound - LadiesofMadisonAve
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