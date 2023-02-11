Мода весни 2023: стилістка назвала 9 головних трендів. Фотоприклади

Головні тренди весни 2023 року

"Весна уже зовсім близько, тому розглянемо основні тенденції, якими уже зараз можна освіжити свій гардероб. Звісно, це не всі тренди і деякі з них перейшли з минулих сезонів. Тому вибирайте свій тренд, який додасть родзинки вашому образу", - пише експертка.

Нашарування схожих топів

Цієї весни особливо популярним стане формування образів із нашарування кількох кофтин чи топів. При цьому важливо, аби ці речі були подібні за текстурою та стилем.

Вдалі варіанти компонування одягу (скриншот)

Одяг в горошок

Модними будуть усі речі і навіть аксесуари із принтом у горошок. У тренді вбрання із будь-якою величиною горошків. Проте, аби гармонійно виглядати, краще обирати одну таку річ в образі, аби не перевантажити його.

Вдалі варіанти компонування одягу (скриншот)

Органза

Органза - це тонка жорстка прозора тканина, зроблена з шовку, поліестеру або віскози шляхом скручування двох волокон. У цьому сезоні вона буде дуже популярною.

Одяг із цього матеріалу додає легкості і вишуканості образу, й особливо підкреслює невимушеність стилю.

Вдалі варіанти компонування одягу (скриншот)

Тотальний denim

Джинс знову буде на піку моди. При чому саме "витертий" його варіант. У тренді буде все - від джинсових спідниць і штанів, аж до топів і курток. Особливо стильним буде формування образу повністю із джинсових речей.

Вдалі варіанти компонування одягу (скриншот)

Вирізи

Екстравагантні вирізи надають вбранню певної родзинки. Цієї весни вони будуть одними із пікових трендів у моді. При чому ці вирізи можуть бути не лише на блузах чи платтях, а й навіть на штанах.

Вдалі варіанти компонування одягу (скриншот)

Пір'я, банти, бахрома

Можливо ці елементи декору спершу видаються не дуже практичними, зате дуже ефектними. Таке вбрання закцентує на тому, що ви точно у курсі останніх новинок моди.

Вдалі варіанти компонування одягу (скриншот)

Пишні сукні і спідниці

На цю весну варто прикупити пишні плаття і спідниці. У моді будуть абсолютно різні фасони, тут головне - об'єм. Звичайно, для більшості жінок цей варіант не дуже практичний на щодень, проте дуже стильний для святкової події чи особливого "виходу в люди".

Вдалі варіанти компонування одягу (скриншот)

Тваринні принти

Не дарма українці нещодавно влаштовували своєрідний флешмоб із леопардовим вбранням. Ця весна також пройде з трендом на одяг із тваринним принтом. Тут також важливо правильно поєднати таку річ із рештою гардероба, аби не перенаситити образ.

Вдалі варіанти компонування одягу (скриншот)

Довгі рукавиці

Знову у моді будуть довжелезні рукавиці. Цей аксесуар стильно доповнює образ. Виріб може бути із будь-якої тканини чи навіть шкіри.

Вдалі варіанти компонування одягу (скриншот)