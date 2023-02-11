Мода весны 2023: стилист назвала 9 главных трендов. Фотопримеры

Главные тренды весны 2023 года

"Весна уже совсем близко, поэтому рассмотрим основные тенденции, которыми уже сейчас можно освежить свой гардероб. Конечно, это не все тренды и некоторые из них перешли из прошлых сезонов. Поэтому выбирайте свой тренд, который придаст изюминки вашему образу", - пишет эксперт.

Наслоение подобных топов

Этой весной особенно популярным станет формирование образов по принципу наслоения нескольких кофточек или топов. При этом важно, чтобы вещи были подобны по текстуре и стилю.

Удачные варианты нарядов (скриншот)

Одежда в горошек

Модными будут все вещи и даже аксессуары с принтом в горошек. В тренде наряды с любой величиной горошка. Однако, чтобы гармонично выглядеть, лучше выбирать одну такую вещь в образе, чтобы не перегрузить его.

Удачные варианты нарядов (скриншот)

Органза

Органза - это тонкая жесткая прозрачная ткань, сделанная из шелка, полиэстера или вискозы путем скручивания двух волокон. В этом сезоне она будет очень популярна.

Одежда из этого материала придает легкость и изысканность образу, и особенно подчеркивает непринужденность стиля.

Удачные варианты нарядов (скриншот)

Тотальный деним

Джинс снова будет на пике моды. При чем именно "вытертый" его вариант. В тренде будет все - от джинсовых юбок и брюк, вплоть до топов и курток. Особенно стильным будет формирование образа полностью из джинсовых вещей.

Удачные варианты нарядов (скриншот)

Вырезы

Экстравагантные вырезы придают наряду определенной изюминки. Этой весной они будут одними из пиковых трендов в моде. Причем эти вырезы могут быть не только на блузах или платьях, но даже на брюках.

Удачные варианты нарядов (скриншот)

Перья, банты, бахрома

Возможно, эти элементы декора сначала кажутся не очень практичными, зато очень эффектными. Такой наряд акцентирует на том, что вы точно в курсе последних новинок моды.

Удачные варианты нарядов (скриншот)

Пышные платья и юбки

На эту весну следует прикупить пышные платья и юбки. В моде будут совершенно разные фасоны, здесь главное - объем. Конечно, для большинства женщин этот вариант не очень практичный на каждый день, однако очень стильный для праздничного события или особого "выхода в люди".

Удачные варианты нарядов (скриншот)

Животные принты

Не зря украинцы недавно устраивали своеобразный флешмоб с леопардовым нарядом. Эта весна также пройдет с трендом на одежду с животным принтом. Здесь также важно правильно соединить такую вещь с остальным гардеробом, чтобы не перенасытить образ.

Удачные варианты нарядов (скриншот)

Длинные перчатки

Снова в моде будут длинные перчатки. Этот аксессуар стильно дополняет образ. Изделие может быть из любой ткани или даже из кожи.

Удачные варианты нарядов (скриншот)