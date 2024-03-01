Мода весна-літо 2024: стиліст показала одяг, який будуть всі носити
Стиліст показала модний одяг на весну (колаж: РБК-Україна)
В перший день весни усі активно готуються до нового сезону та вже підбирають нові модні образи. Стиліст показала стилі, які будуть в моді весною-літом.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стиліста Наталії Москаленко.
Що буде в моді весна-літо 2024
За її словами, якщо брати стилі по модних десятиріччях, то на піку популярності у нас зараз:
- 50-ті - з їх елегантністю, жіночністю та вишуканістю. Звідси жіночні коротенькі кардигани, спідниці в складку, сумки-ридикюлі та приталені жакети
- 80-ті - з них ми бачили на подіумах потерті шкіряні куртки, як з чоловічого плеча, багато паєток, міні та яскравих кольорів
- 90-ті, а особливо мінімалістична естетика - звідси і облягаючі сукні по фігурі
Зокрема, якщо говорити про стилі за стилістичними ознаками, то це:
- добре відомий вже "преппі", який є вихідцем шкільної форми елітних навчальних закладів
- всіма улюблений спорт та спорт шик, який вже так міцно осів в наших гардеробах, що не збирається покидати їх
Які стилі одягу будуть в моді весна-літо (фото: instagram.com/nata_moskalenko)