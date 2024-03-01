Мода весна-лето 2024: стилист показала одежду, которую будут все носить

Что будет в моде весна-лето 2024

По ее словам, если брать стили по модным десятилетиям, то на пике популярности у нас сейчас:

50-е - с их элегантностью, женственностью и изысканностью. Отсюда женственные коротенькие кардиганы, юбки в складку, сумки-ридикюли и приталенные жакеты

80-е - из них мы видели на подиумах потертые кожаные куртки, как с мужского плеча, много паеток, мини и ярких цветов

90-е, а особенно минималистическая эстетика - отсюда и облегающие платья по фигуре

В частности, если говорить о стилях по стилистическим признакам, то это:

хорошо известен уже "преппи", являющийся выходцем школьной формы элитных учебных заведений

всеми любимый спорт и спорт шик, уже так крепко осевший в наших гардеробах, что не собирается покидать их

Какие стили одежды будут в моде весна-лето (фото: instagram.com/nata_moskalenko)